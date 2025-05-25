 

В КНДР произведены первые аресты по делу об аварии при спуске на воду эсминца

25.05.2025, 9:00, Новости дня
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Специальная следственная группа, занимающаяся расследованием аварии на новейшем северокорейском эсминце, сообщила об аресте трех высокопоставленных сотрудников судоверфи, подозреваемых в причастности к крушению. В официальном заявлении их уже называют виновными.

“На основе данных, подтвержденных группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных: главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака”, – сообщили СМИ КНДР.

21 мая на верфи в порту Чхончжин при спуске на воду потерпел крушение корабль водоизмещением 5000 тонн. Спуск осуществлялся боковым методом. Корма преждевременно сошла с салазок, дно судна было повреждено, и носовая часть не смогла сойти со стапеля. В результате корабль лег на бок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, был разъярен. “Причиной этого стала преступная халатность. Мы не потерпим подобного. Безответственность причастных будет разбираться на июльском пленуме партии”, – сообщил корейский диктатор. Работникам верфи дано задание восстановить к пленуму плавучесть корабля.




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