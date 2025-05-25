Ассистент по оружию фильма “Раст”, осужденная за убийство Галины Хатчинс, вышла на свободу

Досрочно вышла на свободу ассистент по оружию съемочной группы американского фильма “Раст” Ханна Гутьеррес-Рид, в апреле 2024 года приговоренная к 18 месяцам лишения свободы после того, как она была признана в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс.

Она была освобождена в пятницу, 23 мая, и отбывает испытательный срок в Аризоне, передает телеканал ABC News.

Департамент исправительных учреждений Нью-Мексико отметил, что условно-досрочное освобождение включает в себя оценку психического здоровья, запрет на владение огнестрельным оружием и на выезд из штата.

Напомним, что именно Гутьеррес-Рид передала актеру Алеку Болдуину заряженный пистолет, из которого он в 2021 году застрелил Галину Хатчинс.

В июля 2024 года суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актера и продюсера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма “Раст” (Rust) в 2021 году.

Алек Болдуин свою вину не признал.

Алек Болдуин. Фотогалерея

Напомним, что в феврале 2023 года семья оператора Галины Хатчинс подала в суд гражданский иск против актера и продюсера Алека Болдуина. В октябре 2022 года Болдуин и муж погибшей женщины Мэтью Хатчинс, объявили о заключении мирового соглашения по делу. Однако украинские родственники Галины подали иск против Алека.

31 января 2023 года прокуратура округа Санта Фе штата Нью-Мексико (США) предъявила обвинения в непредумышленном убийстве продюсеру и актеру Алеку Болдуину, который по неосторожности застрелил кинооператора Галину Хатчинс на съемках фильма “Раст”. Такое же обвинение предъявили консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей на съемках. Обвинительные документы в суд подала прокурор Мэри Кармак-Алтвис.

Алек Болдуин и Ханна Гутьеррес-Рид настаивали на своей невиновности. При этом Болдуин ранее возлагал ответственность на Гутьеррес-Рид.

Непредумышленное убийство – уголовное преступление четвертой степени, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 18 месяцев и штраф в размере 5000 долларов.

Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине, а в США стала кинооператором, была убита в октябре 2021 года; ей было 42 года. Болдуин выстрелил ей в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон.

После трагедии съемки картины были приостановлены.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы и оружейника, работавших вместе с ним над фильмом “Раст”.

Издание The New York Times писало, что Болдуин обвиняет членов съемочной группы в халатности и неисполнении обязанностей по поддержанию безопасности на съемочной площадке. В частности – специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, помощника режиссера Дейва Холлза, реквизитора Сару Закри и поставщика оружия и боеприпасов на съемочную площадку Сета Кенни.

В конце октября 2021 года было объявлено, что полицейское расследование завершено, дело передано местному прокурору. На данном этапе неясно, собраны ли достаточные доказательства вины кого-либо из участников инцидента.

В августе 2022 года Алек Болдуин дал интервью телеканалу CNN, в котором заявил, что он не верит, что ему или кому-либо из съемочной группы фильма “Раст” (“Ржавчина”) будут предъявлены уголовные обвинения в убийстве оператора Галины Хатчинс. При этом Болдуин сказал, что думает о происшедшей трагедии ежедневно. По его словам, этот трагический инцидент “отнял у него годы жизни” и стоил ему карьеры.

Расследование трагедии сосредоточилось на том, как боевой патрон оказался на съемочной площадке.

В интервью CNN Болдуин возложил ответственность за трагедию на Ханну Гутьеррес-Рид, которая была помощником по реквизиту и отвечала за оружие, и на помощника режиссера Дэйва Холла, который передал ему пистолет. “Я не говорю, что хочу, чтобы они, знаете ли, попали в тюрьму или чтобы их жизнь превратилась в ад. Я не хочу этого, но я хочу, чтобы все знали, что это два человека, которые несут ответственность за случившееся”, – заявил Болдуин в интервью CNN.

Через своих адвокатов и Гутьеррес-Рид, и Холлс обвинили Болдуина в перекладывании вины на других.

В отчете ФБР говорилось, что на съемочной площадке были обнаружены десятки патронов, которые можно признать боевыми.

В январе 2022 года Ханна Гутьеррес-Рид подала в суд на поставщика оружия и боеприпасов для фильма, обвинив PDQ Arm and Prop и основателя этой компании Сета Кенни. По мнению Гутьеррес-Рид, эта компания продала вместе с муляжами боеприпасов боевые патроны. Кенни эти обвинения отвергает.

В феврале 2022 года Мэттью Хатчинс, муж оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма “Раст” от случайного выстрела, подал иск против актера и продюсера Алека Болдуина, а также против причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы. В исковом заявлении, направленном в окружной суд штата Нью-Мексико, сказано, что Болдуин и другие ответчики “не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма”. Истец обвиняет ответчиков в том, что они экономили на процедурах обеспечения безопасности, торопились уложиться в график и игнорировали многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности. Интересы семьи Хатчинс в этом деле представляет адвокат Брайн Паниш.

Гибель Галины Хатчинс

21 октября 2021 года во время съемок вестерна “Rust” (“Ржавчина”) на ранчо Bonanza Creek, недалеко от Альбукерке (штат Нью-Мехико, США), произошла трагедия: актер и продюсер Алек Болдуин выстрелил из револьвера, смертельно ранив 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранив 48-летнего режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Соуза был доставлен в Медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, его ранение было признано легким. Съемки фильма, которые должны были завершиться в начале ноября, были остановлены.

В декабре 2021 года американские СМИ опубликовали фрагменты допроса Алека Болдуина, в результате выстрела из оружия которого на съемочной площадке фильма “Rust” была убита оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза. В ходе допроса Болдуин сообщил следствию, что вел переписку Ханной Гутьеррес-Рид, отвечавшей за оружие на съемках. Следствием установлено, что Гутьеррес-Рид предлагала Болдуину различные виды оружия, и что актер попросил “пистолет побольше”. В итоге он выбрал массивный старинный Colt с коричневой рукояткой.

Ранее Алек Болдуин в интервью ABC News подробно изложил свою версию трагедии. Болдуин не только заверяет, что “понятия не имеет”, как боевой патрон попал на съемочную площадку, но и утверждает, что “не нажимал на спусковой крючок”. “Я бы никогда не направил на кого-то пистолет и не нажал бы на спусковой крючок, никогда”, – заявил актер в интервью Джорджу Стефанопулосу. По версии Болдуина, “кто-то загнал в ствол боевой патрон, патрон, которого не должно было быть на площадке”.

Помощник режиссера по сценарию фильма “Rust” Мэми Митчелл подала в суд иск против Алека Болдуина, а также против другого продюсера и техника по оружию. Ее представляет адвокат Глория Оллред, известная как защитница прав женщин в ряде громких процессов. В иске против Болдуина утверждается, что в сценарии фильма, утвержденном на день съемок, когда произошла трагедия, не было эпизода со стрельбой. В этот день камеры должны были снимать “кровавое пятно на плече” актера и его фигуру “по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать” револьвер. В иске говорится, что сценарий не предусматривал в этом эпизоде, что Болдуин или кто-либо другой из актеров будет стрелять. Отметим, что после трагедии на съемочной площадке Мэми Митчелл звонила в полицию.

Светопостановщик фильма “Rust” Сергей Светной – друг и коллега оператора Галины Хатчинс – также подал в суд на примерно 20 человек, включая Болдуина. Помимо Болдуина, который был не только исполнителем одной из главных ролей, но и продюсером фильма, Светной обвиняет Дэйва Холлса, помощника режиссера, который передал Болдуину пистолет, Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке, и многих других, кого считает причастными к трагедии. Сергей Светной, ставший свидетелем трагедии и пытавшийся спасти раненую, после многочисленных просьб о комментариях, поступивших от журналистов, опубликовал на своей странице в Facebook запись, в которой пишет о причинах случившегося. “Всему виной халатность и непрофессионализм, – писал Светной. – Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал, человек, который должен был сказать, что на площадке заряженное оружие, этого не сделал, человек, который должен был проверить это оружие, прежде чем принести его на площадку, этого не сделал”. По мнению Сергея Светного, на съемках вестерна “Rust” профессионалы были задействованы всюду, кроме подразделения, отвечавшего за оружие. Он рассказывает, что эту работу доверили 24-летней девушке. Оператор полагает, что такой ответственной работой должны заниматься только специалисты, которые проработали не один десяток лет на съемочной площадке. Он обращается с призывом к продюсерам: не пытаться экономить при подборе кадров в съемочную группу.

30 октября 2021 года Алек Болдуин прокомментировал обстоятельства трагического инцидента, когда во время съемок вестерна “Rust” была застрелена оператор Галина Хатчинс. Болдуин остановил автомобиль и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт. Его заявление можно увидеть и услышать, например, на сайте телеканала CNN. Алек Болдуин подчеркнул, что он не имеет права давать какие-либо комментарии по поводу хода расследования. Разговаривая с репортерами, он отметил, что на съемочных площадках может случаться всякое, но подобные трагедии не происходили почти никогда. “Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка… Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий”, – заявил Болдуин, назвавший происшедшее при съемках вестерна “Rust” событием с вероятностью “один на триллион”. Болдуин подчеркнул, что его сейчас более всего заботит семья и, прежде всего, сын погибшей Галины Хатчинс. “Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие”, – заявил Алек Болдуин. Он сообщил, что не планирует завершать съемки фильма “Rust”. На прощание Болдуин попросил не преследовать машину, в которой “плачут дети”.

По словам представителя следствия, на месте съемок фильма “Rust” нашли около 600 улик: в том числе три единицы огнестрельного оружия и примерно 500 патронов (некоторые из них были боевыми), пишет BBC.

Следствие пришло к выводу, что Алеку Болдуину был передан револьвер Colt 45-го калибра, способный стрелять боевыми патронами. Актеру было сказано, что оружие безопасно, он выстрелил, в результате чего была убита оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Установлено, кто имел доступ к оружию перед роковыми выстрелами. Это ответственная за оружие Ханна Гутьеррес-Рид и помощник режиссера Дэйв Холлс. В ходе допроса Холлс признался, что не проверил все патроны в револьвере, прежде чем передать его актеру. По словам свидетелей, передавая Colt актеру, помощник режиссера произнес: “Оружие холодное” (то есть безопасное).

Гутьеррес-Рид сказала следователям, что незадолго до стрельбы оружие было тщательно проверено и боевых патронов в нем не было. Она также сообщила, что оружие хранилось в сейфе, к которому имели доступ лишь несколько человек.

Агентство Reuters передавало, что Алек Болдуин и продюсеры фильма наняли частную юридическую фирму для расследования обстоятельств происшествия. Болдуин продолжает сотрудничать со следствием.

Издание New York Post публиковало мнение эксперта Брайан Карпентера, возглавляющего Dark Thirty Film Services, который заявляет, что Болдуин нарушил основное правило безопасности при обращении с оружием, согласно которому заряженное или разряженное оружие никогда не должно быть нацелено на другого человека. Издание также писало, что это оружие дважды дало осечку 16 октября и один раз осечка была за неделю до этого, и что некоторые участники съемок говорили о проблемах с безопасностью на съемочной площадке фильма “Rust”.

Международная гильдия кинематографистов выступила с заявлением по поводу трагического инцидента на съемках в Нью-Мехико, где актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс. В заявлении гильдии, цитируемом агентством Associated Press, сказано: “Мы выступаем за полное расследование этого трагического события”. Заявление подписали президент гильдии Джон Линдли и исполнительный директор Ребекка Райн.

Согласно веб-сайту Internet Movie Database, фильм “Ржавчина” рассказывает о 13-летнем мальчике, который вынужден заботиться о себе и своем младшем брате после смерти их родителей в Канзасе 1880-х годов. Подросток бежит со своим дедом, известным преступником Харландом “Растом” (которого играет Болдуин) после того, как мальчика приговорили к повешению за случайное убийство владельца ранчо.

В заявлении Киноуправления Нью-Мексико говорилось, что в съемках вестерна “Rust” задействовано 75 членов съемочной группы, 22 актера и 230 “опытных специалистов”.

Алек Болдуин (настоящее имя – Александр Рэй III Болдуин) родился 3 апреля 1958 года в Эмитвилле, штат Нью-Йорк. Окончил Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне по специальности “политические науки”, Нью-Йоркский университет по классу драмы и Институт Ли Страсберга в Нью-Йорке. В кино дебютировал в фильме “Доктора” в 1963 году. Также работал в театре и на Бродвее. Братья Алека, Уильям, Дэниэл и Стивен Болдуины, тоже актеры – как и его бывшая жена, звезда Голливуда Ким Бесингер. Актер снялся в более чем полусотне фильмов, наиболее известные из которых – “Битлджюс”, “Замужем за мафией”, “Привычка жениться”, “Пленники небес”, “Ноттинг Хилл”, “Перл Харбор”, “Губка Боб Квадратные штаны”, “Девушка моего лучшего друга” и др. Был удостоен трех наград “Золотой Глобус” и трех премий “Эмми”.

Галина Хатчинс (девичья фамилия Андросович) родилась в Украинской ССР в 1979 году. Ее детство прошло на военной базе за Полярным кругом. Затем она училась в Киевском государственном университете, специализируясь на международной журналистике. В качестве журналиста-расследователя сотрудничала с британскими кинодокументалистами, пишет сайт HollywoodReporter. В последние годы Галина Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе, где окончила курс кинематографии в AFI Conservatory (2013-2015). Сотрудничала в качестве оператора-постановщика с компанией ICG (International Cinematographers Guild). Работала над фильмами “Дорогуша” (2019), “Заклятый враг” (2020), “Blindfire” (2020), “Безумный шляпник” (2021). В 2018-м попала в ТОП-8 женщин американской киноиндустрии по версии киностудии 21st Century Fox. В 2019-м издание American Cinematographer объявило ее победительницей в номинации “Восходящая звезда” (Rising Stars). В 2013 году у Галины и ее мужа Метью Хатчинса родился сын Андрос.

Джоэл Соуза родился 14 июня 1973 года во Фремонте (Калифорния, США). Женат, двое детей, живет в Сан-Франциско. Известен как сценарист, режиссер, продюсер. В 2019-м поставил кинобоевик “Crown Vic”, одним из продюсеров которого был Алек Болдуин.

В связи с трагедией на съемках вестерна “Ржавчина” многие вспоминали обстоятельства гибели 28-летнего актера Брэндона Ли (сына Брюса Ли). 31 марта 1993 года во время съемок фильма “Ворон” Брэндон Ли получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов умер в больнице. Тогда следствием было установлено, что в финальной сцене в стволе револьвера 44-го калибра, из которого стреляли в актера, застряла заглушка. При выстреле холостым патроном она вылетела, а пуля попала в живот актера и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние.

18 октября 1984 года на съемках сериала “Прикрытие” актер Джон-Эрик Хексам погиб, случайно выстрелив себе в голову из пистолета, заряженного холостыми патронами.

По оценке AP, с 1990 года на съемках в США погибли не менее 43 человек, около 150 человек получали серьезные ранения.