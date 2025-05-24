Мнение: Люмпены ошибаются, или почему налог на дивиденды надо снижать

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», предложил вздёрнуть налог на дивиденды до уровня в 35%, то есть до уровня налога с выигрышей в лотерею (ссылка). В Школе Капитализма я пишу, почему прямо сейчас его идею вряд ли поддержат в Госдуме, и почему угрозы такого рода «раскулачиватели» всё же нельзя полностью сбрасывать со счетов (ссылка).

Интереснее всего тут сравнение дивидендов с выигрышами. Это очень характерное сравнение, прямо-таки квинтэссенция мышления люмпенов. Логика «дивиденды == выигрыш» понятна, но настолько мне чужда, что я даже затрудняюсь подобрать нужные слова, чтобы описать свои чувства от столкновения с левыми идеями. Пожалуй, аналогичные эмоции я испытываю, когда засовываю одеяло в пододеяльник.

Логика у люмпенов следующая. Допустим, Шариков купил бутылку водки за 349 рублей, а на сдачу ему дали лотерейный билет. На билет выпал выигрыш в 100 тысяч рублей, и теперь общество считает, что Шариков должен поделиться. Ему повезло, а другим не повезло, следовательно, будет справедливо, если Шариков заплатит большой налог в 35% от выигрыша.

Теперь предположим, что сосед Шарикова, Кубиков, получил 100 тысяч рублей дивидендов со своих акций. С точки зрения люмпенов эти 100 тысяч — такая же халява, как и выигрыш Шарикова: незаслуженное преимущество, форма непроизводительного обогащения, нетрудовой доход. Следовательно, если Шариков платит 35% налога, то и Кубиков пусть тоже платит 35% налога, не меньше. Лучше — 70% налога, так как Шариков второй раз уже не выиграет, тогда как Кубиков получает свои дивиденды каждый год.

Леваки упускают тут из виду три обстоятельства. Во-первых, они в упор не хотят замечать, что никакой халявы у Кубикова не было: чтобы получить дивиденды, он купил акций на миллион рублей, а чтобы заработать миллион рублей, он год водил ассенизаторскую машину, откладывая на брокерский счёт по 80 тысяч с каждой зарплаты. Шариков тоже мог бы поступить подобным образом, однако Шариков предпочитал перебиваться случайными заработками и работать, не напрягаясь: лишь бы хватало на выпивку и еду.

Во-вторых, они не видят разницы между полезным вкладом в экономику, который сделал Кубиков, вложившись в нефтеперерабатывающий завод, и разорительной забавой, которую общество терпит исключительно по принципу меньшего зла.

В-третьих, ещё до выплаты дивидендов предприятие уже платит как минимум (!) налог на прибыль, то есть суммарно получается даже больше 35%. Налог на дивиденды в принципе несправедлив: безответного инвестора стригут дважды. Существование налога на дивиденды — серьёзный изъян нашей налоговой системы, тормоз для экономики и одно из главных препятствий для выполнения приказа Путина по удвоению фондового рынка.

Впрочем, для люмпенов это уже слишком сложно, они обычно даже до элементарного «во-вторых» не доходят. Они не могут породить аргумент «Шариков тоже купил лотерейных билетов на миллион рублей», так как живут в моменте, здесь и сейчас. «Я уже понял, что ты усердно работал в прошлые годы», — мог бы сказать Кубикову левак, — «но мне на это наплевать. Ты оброс жирком, так что делись, а что там было раньше, это исключительно твои проблемы».

Обновление. Всё ещё хуже, чем я думал: налог на выигрыш в лотерею снизили уже до 15%, налог в 35% остался только для рекламных розыгрышей и тому подобного.