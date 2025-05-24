«Они делают то, что мы им говорим делать» – Трамп на встрече с премьером Японии назвал китайцев «жалкими»

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой заявил, что Китай и его правительство – «жалкие», и делают то, что им скажут из Вашингтона и Токио.

Так он прокомментировал недавнюю торговую войну с КНР.

– Это было очень легко – я пригрозил им и они начали вести себя, как мыши… Они подписали сделку сразу же. Они жалкие, понимаете? Они делают то, что мы им говорим. Они будут делать то, что вы, японцы, им говорите – это очень легко, я вас уверяю, – сказал он.

Исиба в ответ осторожно напомнил, что по его сведениям Китай и Штаты ещё не подписали никаких соглашений, после чего Трамп несколько секунд выглядел озадаченным.

– Вы так думаете? Я уточню у своих людей. Они подпишут в любом случае. Мы снова сильные. Америка возвращается, в этом дело. Все об этом знают, – ответил президент США.

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