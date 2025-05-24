Мнение «аналитика»: О четырёх вариантах финала… Когда и чем закончится Украина?

У всего, что имеет начало, будет и конец. А сейчас мы наблюдаем начало того конца, которым неизбежно закончится начало одной всем известной операции. Глупо это отрицать, тем более, что умные люди на Западе уже готовятся к вариантам и прогнозируют сценарии. Причём во всех из них #Украина уже не «понад», а просто — всё.

Как это будет?

Американский инвестбанк JPMorgan Chase описал четыре сценария окончания конфликта вокруг Украины. При этом, по его оценкам, «украинский #кризис» может закончиться уже в этом году во всех представленных вариантах. Это — база.

А различия…

По мнению американских аналитиков, конфликт уже вступил в завершающую стадию, и президент Украины Владимир Зеленский, наиболее вероятно, будет вынужден согласиться на урегулирование путём переговоров уже скоро. Соглашение «заморозит» боевые действия, но не приведёт к всеобъемлющему миру, утверждают авторы доклада. А прочность договорённостей, с их точки зрения, будет зависеть от нескольких факторов, среди которых:

– удовлетворённость России уступками от Украины и Запада;

– достаточность гарантий безопасности для Киева.

В дальнейшем, по мнению американцев, события будут развиваться по одному из четырёх сценариев.

1. Наиболее вероятным — 50% — авторы доклада называют «грузинский» вариант. Он подразумевает, что Киев не получит надёжных гарантий безопасности. Внутри страны сохранится постоянная нестабильность. Украинская #экономика будет показывать медленный рост и восстанавливаться не в нужных темпах. Отсутствие иностранных войск и ослабление поддержки с течением времени, срыв перспективы членства в #ЕС и НАТО приведут тому, что Украина «постепенно вернётся в сферу влияния России», говорится в докладе. Такой вариант аналитики оценили как «нехороший».

2. С вероятностью 20% возможен «израильский» сценарий. Он предполагает, что зарубежные партнёры Киева будут оказывать ему сильную и устойчивую военную и экономическую поддержку, хотя присутствия значительного иностранного контингента не будет. Украина получит существенные возможности для укрепления своей обороноспособности, модернизации армии и обретет собственные «сдерживающие факторы». Этот сценарий эксперты JP Morgan Chase считают «неплохим».

3. «Лучшим» вариантом, вероятным лишь на 15%, по мнению банка, является «южнокорейский» сценарий. При нем #Украина не станет членом #НАТО, и ее территория не вернётся к прежним границам. Однако, если в конечном итоге в стране разместятся европейские силы безопасности, и это будет подкреплено гарантиями безопасности от #США в виде помощи и разведывательной поддержки, то оставшаяся под контролем Киева территория «встанет на гораздо более стабильную, процветающую и демократическую траекторию». При этом использование Западом примерно 300 млрд долл. российских активов «даст хороший старт восстановлению Украины», утверждают в JPMorgan Chase. Москва считает любые действия со своими активами воровством и обещает отстаивать свои интересы в судах.

4«Худшим» сценарием» — тоже 15% — аналитики банка считают «белорусский». Если США откажутся от поддержки Украины, а Евросоюз не сможет вмешаться в ситуацию, #Россия «превратит Украину в вассальное государство Москвы», утверждается в докладе. «При этом сценарии Россия фактически победит, разделит Запад и бесповоротно перевернёт мировой порядок, [возникший], после Второй мировой войны», — говорится в нём.

Что тут скажешь…

Украинские фанатики, возможно, и не против «израильского» варианта перманентной войны. Вражда к России в этой среде сильна. Но чтобы оценить вероятность его реализации, достаточно вспомнить один простой факт. Когда в октябре 2023 года ХАМАС атаковал Израиль, десятки тысяч евреев вернулись на родину, чтобы вступить в ЦАХАЛ и с оружием в руках защищать страну. А в феврале 2022 года миллионы украинцев рванули за рубеж. Да и сейчас перебираются туда же. Ну а фанатики рано или поздно заканчиваются…

Насчёт «южнокорейского» сценария… Во-первых, украинский менталитет другой. А во-вторых, что немцы в 1949-м, что корейцы в 1953-м ощущали себя всё же одним народом, пусть и трагически разделённым. Тогда как украинцы видят в русских только врагов и готовы рассматривать «заморозку» лишь как тактическую хитрость — это уже проходили во время реализации Минских соглашений. Так что долгое «перемирие» — не наш случай.

По факту, лучшим для украинцев был бы «белорусский», но это из области фантастики. Не в этой жизни. А «грузинский»… Ну, может быть, когда численность населения Украины сократится до Грузии, — в первую очередь за счёт эмиграции, — оставшиеся начнут что-то понимать, сравнивая жизнь в Киеве и в Мариуполе. Но тоже вряд ли.

Так что вероятен пятый вариант: Украина будет шаг за шагом превращаться в ХАМАС и в терроре России найдёт на время смысл своего существования. Но демография и российские «вежливые люди» шаг за шагом приведут «б.У.» к закономерному и уже окончательному финалу…

А какие могут быть варианты?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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