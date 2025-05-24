Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1186-й день войны

Минобороны РФ 24 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса “Patriot” производства США. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделениями группировки войск “Север” в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Braveheart” производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59 158 беспилотных летательных аппаратов, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 511 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 233 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 888 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).