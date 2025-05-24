Неработающий пенсионер Трутнев, айтишник Дрищук и иноагент Либерман: россиян возмутили отрицательные персонажи детского комикса

В детском патриотическом комиксе «Всем пример!» обнаружились новые отрицательные персонажи, которые возмутили некоторых комментаторов в Сети.

Так, в выпусках за апрель появляются айтишник-белоручка по фамилии Дрищук, неработающий пенсионер-бездельник Трутнев и загадочный иноагент Либерман.

Дрищука изображают как 25-летнего худощавого длинновязого молодого человека, который не умеет разбирать и собирать автомат Калашникова, отказывается от любой домашней работы и вместо этого только стучит по клавишам, мешая соседям – рабочим фабрик и заводов – спать перед новой сменой. Он носит на рюкзаке экстремистский символ «пацифик».

Пенсионер Трутнев показан как полный мужчина преклонных лет с серпом и молотом, изображёнными на немытой футболке. Он не желает трудоустраиваться и демонстративно заявляет всем, что «своё уже отработал» и теперь будет жить за счёт государства. Трутнев постоянно объедается деликатесами, но всё равно ругает власть за якобы низкую пенсию и говорит: «Пусть мне яхту купят и шестисотый «Мерседес», тогда будет нормально».

Этих персонажей объединяет то, что по ночам они тайно слушают иноагента Либермана – загадочного ведущего радиостанции «Эхо Свободы», бежавшего из России, и продолжающего свою вредоносную деятельность из-за границы. В одном из выпусков он забывает о том, что у него включен микрофон, и признаётся в стремлении «разрушить всё, что дорого каждому россиянину», а также растоптать фундаментальные традиционные ценности и вернуть хаос 1990-х. В выпуске комикса №56 Либерман изображён в виде сгорбленного силуэта (напоминающего известный рисунок Ника Бугаса), сидящего перед большим микрофоном. Рядом с ним – наполовину опустошённая бутылка с изображением черепа и скрещённых костей.

Возмущение комментаторов главным образом вызывал тот факт, что комикс «Всем пример!» финансируется за государственный счёт – школы обязаны его закупать и держать в библиотеках, а в 1-3 классах он даже входит в программу обществознания. Так, один из пользователей популярного екатеринбургского новостного сайта назвал издание «низкопробной пропагандой с элементами антисемитизма». Правоохранительные органы уже отреагировали на скандал и пообещали разобраться в ситуации и наказать недовольных.

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