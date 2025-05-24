Мнение: Почему у России не складывается с Эстонией

В 13-м веке датский король Вальдемар II вторгся в Эстонию. Его войско высадилось рядом с Таллином, который тогда назывался Колыванью, и начало окапываться возле Тоомпеа, большого известнякового холма. Внезапно на датчан напали свирепые эсты, часть датских отрядов начала отступать. Тогда епископы поднялись на холм и начали молиться о помощи.

С небес спустилось красное полотнище с прямым белым крестом. Увидев знамение, датчане воспряли духом, энергично насели на коварных эстов и одержали над ними решительную победу. Дальше Вальдемар уже без особого труда завоевал остаток Эстонии, основав на захваченных землях герцогство Эстляндское. Красное полотнище стало официальным флагом Дании, а Вальдемар II получил королевское прозвище «Победоносный».

Теперь смешное. Оказывается, эстонцы с помпой отмечают (!) своё поражение. Каждый год 15 июня они устраивают День датского флага в замке Тоомпеа (ссылка). Особенно любят праздник белые господа из Дании.

Вот, собственно, и ответ на вопрос из заголовка поста — почему у России не складывается с Эстонией. Наши вожди несколько десятилетий закармливали Эстонскую ССР, создавая там витрину социализма. Неудивительно, что эстонцы, жившие в советские времена в разы богаче русских, относятся к нам теперь без уважения.