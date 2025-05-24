Ультрасовременный музей Асаан Миск в Саудовской Аравии будет построен из грязи

В то время как другие саудовские мегапроекты поражают футуристическими формами, новый музей Асаан Миск выбирает нестандартный путь — возвращение к истокам. Расположенный в историческом районе Дирия под Эр-Риядом, этот проект черпает вдохновение в многовековых строительных традициях региона. Название «Асаан» означает «наследие, передаваемое через поколения», что полностью отражает концепцию музея. В отличие от стеклянных небоскребов и ультрасовременных конструкций, здесь применена проверенная временем технология саманных кирпичей — смеси глины, соломы и воды, затвердевшей под палящим аравийским солнцем.

Проект, разработанный архитекторами из студии Zaha Hadid, занимает площадь 40 000 кв. метров и организован вокруг трех традиционных затененных двориков. Такая планировка не случайна — она обеспечивает естественную вентиляцию и прохладу в условиях пустынного климата. Музейный комплекс включает выставочные пространства, образовательные и административные помещения. Также в нем нашлось место для современной лаборатории консервации экспонатов и интерактивных инсталляций.

Асаан Миск реализуется при поддержке некоммерческого фонда Misk и является частью грандиозной программы «Видение 2030», направленной на преобразование Саудовской Аравии. Строительство музея только началось, и многие технические детали пока не раскрываются. Новый музей станет важным звеном, соединяющим прошлое и будущее Саудовской Аравии, предлагая новый взгляд на традиционную архитектуру в условиях пустыни.

Источник — Asaan