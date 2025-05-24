Мнение: Пять сценариев для Украины

Украина может стать Южной Кореей или Израилем, полагают аналитики банка Джей Пи Морган Чейз, представители глубинного государства США. В своём докладе они распределяют шансы для Украины так (ссылка, ссылка):

15% — «Южная Корея», то есть остановка боевых действий по текущей линии фронта, долгосрочная заморозка конфликта плюс украденные у России 300 млрд долларов на восстановление экономики.

20% — «Израиль». Страна, которая воюет с соседями. Ощетинившаяся оружием крепость, всегда готовая к переходу вялотекущего конфликта в горячую фазу.

50% — «Грузия». Получив важный урок на поле боя, Украина подчинилась географии и осторожно налаживает нормальные отношения с Россией.

15% — «Белоруссия». Россия подмяла под себя Украину, кормит и интегрирует её.

Американские глубинарии считают сценарий «Белоруссия» худшим, и я с ними согласен. Как верно указывает Алексей Антонов, брать на содержание территории, населённые идейными противниками всего русского, было бы с нашей стороны глупо.

Впрочем, возможно, глубинарии из Джей Пи Морган Чейз выдают желаемое за действительное. Завтра в Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером будем обсуждать, почему «Южная Корея» и «Израиль» — сценарии для Украины уже невозможные, а сценарии «Грузия» и «Белоруссия» — далеко не худшее, к чему может Украина в итоге прийти.

Сейчас же я кратко напомню хронологию событий, чтобы мы могли ещё раз вздохнуть на тему «как бы оно могло быть».

Если бы Ленин и Сталин не проводили дерусификацию Украины, если бы они не насаждали насильно мову, если бы они не отрезали русские земли в пользу созданной ими республики, то Одесса, Харьков и Киев сейчас были бы такими же русскими городами, как, например, Казань, Челябинск и Краснодар.

Если бы Украина взяла после распада СССР курс на «многовекторность», она стала бы второй Белоруссией — то есть страной небогатой, но спокойной и благополучной.

С 2014 по 2022 год у Украины также было окно для исправления ошибок прошлого. Если бы Киев выполнил Минские или Стамбульские договорённости, то Украина стала бы чем-то средним между Финляндией и Швейцарией: мирной и нейтральной страной, извлекающей значительную выгоду от сотрудничества с крупным соседом. Украина была бы при этом гораздо беднее Финляндии и Швейцарии, но на периоде в 15-20 лет новая политическая конфигурация серьёзно улучшила бы благосостояние украинцев — вот как раз до уровня агитационных картинок с Евромайдана, если вы про них ещё помните.

Этот сценарий тоже упущен. Более того: британцы, которые сейчас непосредственно управляют Киевом, не торопятся запускать переговоры, на которых они могли бы выторговать для Украины условия получше. Не исключено, что боевые действия продолжатся до упора, то есть до полной капитуляции Киева. В этом случае Россия наверняка затребует несколько больше, чем было заявлено в списке целей СВО.

К примеру, нам не помешал бы экстерриториальный коридор к Приднестровью — зафиксированное в договоре с Украиной бессрочное право свободно перемещать русские войска по Николаевской и Одесской областям, не спрашивая на то разрешения у Киева.