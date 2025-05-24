 

В ЕГЭ по русской литературе обнаружены вопросы по «Луке Мудищеву»

24.05.2025, 13:33, Разное
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Выпускники российских школ были шокированы во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русской литературе.

В заданиях этого года неожиданно для них появились вопросы по знаменитой «народной поэме» Ивана Баркова XIX века «Лука Мудищев», не входящей в школьную программу.

Как сообщают участники экзамена, один из вариантов содержал задание: «Проанализируйте образ главного героя поэмы “Лука Мудищев” и раскройте особенности авторского языка». В качестве дополнительного вопроса предлагалось сопоставить мотивы произведения с творчеством Пушкина, Некрасова и Лермонтова. Также выпускникам пришлось отвечать на вопросы, не соответствующие их возрасту – в частности, им пришлось выбрать из 4 вариантов, что обозначает слово «елда».

В Рособрнадзоре назвали произошедшее техническим сбоем или хакерской атакой.

– Это весьма существенная проблема, это даже не Грибоедов или Жуковский, которых молодые преподаватели не особо читали, а Ивана Баркова вообще мало кто читал и не знает правильных ответов, даже искусственный интеллект не сможет адекватно проверить задания, – пояснила инспектор Рособрнадзора Галина Каганович.

Результаты ЕГЭ по русской литературе будут отменены, а экзамен перенесут на другой день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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