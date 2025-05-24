 

Нападение в Гамбурге совершила женщина, вооруженная ножом

24.05.2025, 12:05, Новости дня
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В пятницу, 23 мая, на вокзале в Гамбурге было совершено нападение с использованием холодного оружия.

В результате нападения пострадали 18 человек, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, шестеро получили серьезные, но не опасные для жизни травмы. На месте происшествия была задержана 39-летняя женщина, жительница Германии.

По имеющимся данным, женщина, вооруженная ножом, вышла на платформу, когда там находился поезд ICE 885 (Гамбург-Мюнхен), и внезапно стала наносить удары людям, стоявшим рядом с ней. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких секунд.

Сотрудникам полиции удалось обезвредить преступницу. Ее мотивы пока неизвестны. Однако, по предварительным данным, происшествия не имеет политической подоплеки.


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