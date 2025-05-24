3D-платформа Google Beam готова к выпуску

Компания Google переименовала проект Project Starline в Google Beam, и собирается выпустить новый продукт на рынок под этим названием. Произойдет это уже в текущем году, детальнее о новинке начнут рассказывать со следующего месяца — но только избранным группам клиентов. Эта технология на старте будет слишком дорогой и не слишком полезной, чтобы с ходу стать массовой.

Концепция осталась неизменной: Google Beam обещает обеспечить псевдотрехмерное изображение и эффект присутствия во время видеоконференций. Для этого вокруг экрана устанавливается комплекс камер, которые снимают пользователя с разных ракурсов и отслеживают его перемещения и жесты с точностью до миллиметра и со скоростью 60 кадров в секунду. Его собеседник сидит перед таким же устройством.

ИИ обрабатывает информацию с камер, а специальный монитор со световым полем отображает ее в виде имитации трехмерной картинки. При этом не нужно использовать никаких специальных очков, чтобы видеть происходящее. Сама связь осуществляется через уже существующие сервисы, вроде Google Meet и Zoom, Google Beam лишь обеспечивает необычную картинку.

Такой тип изображения поможет передать больше деталей во время удаленного диалога. Такие как эмоции и жесты — или же дать возможность специалистам изучить важные детали. Например — провести удаленный медицинский осмотр. Однако пока что в числе первых потенциальных покупателей значится лишь топ-менеджмент из корпоративного сегмента, в лице компаний Deloitte, Salesforce, Citadel, NEC и Duolingo и HP.Источник — Google