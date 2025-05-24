 

В Красно-Турьинске впервые с декабря возобновили подачу отопления в жилые дома

24.05.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация города Красно-Турьинска Свердловской области приняла решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома с 24 мая, несмотря на установившуюся тёплую погоду.

Такая мера, по словам представителей администрации, является компенсацией за перебои в отоплении, зафиксированные в период с декабря прошлого года по апрель нынешнего.

Согласно заявлению пресс-службы городской администрации, решение о возобновлении отопительного сезона было принято в связи с обращениями граждан, пострадавших от недостаточно эффективной работы системы отопления в зимний период. По данным муниципального управления ЖКХ, возобновление подачи тепла не повлечёт за собой дополнительной финансовой нагрузки на граждан, поскольку расходы будут покрыты за счет резервного фонда. Представители администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и в случае ухудшения погодных условий или изменения температуры, будут приняты соответствующие меры.

– Возобновление отопления является временной мерой, направленной на компенсацию неудобств, возникших в зимний период, – заявил глава пресс-службы администрации Красно-Турьинска Сергей Васильев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / В ЕГЭ по русской литературе обнаружены вопросы по «Луке Мудищеву»

24.05 / 3D-платформа Google Beam готова к выпуску

24.05 / Беглая герцогиня Виленская Светлана Белоснежная предстала перед Железнодорожным судом Муравьёвска-Белороссийского

24.05 / Американские ученые предложили создать наборы на случай ядерной зимы из-за войны России и США

24.05 / Рупор кремлевской пропаганды: В качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты

24.05 / Мнение «аналитика»: О крепких мужиках с умелыми руками… Почему они стали не нужны?

24.05 / Мнение: Минус отрасль народного хозяйства

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Парадобесие!

23.05 / Мнение: Жалость к России или к россиянам?

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Освобождение№ Отрадного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика