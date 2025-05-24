В Красно-Турьинске впервые с декабря возобновили подачу отопления в жилые дома

Администрация города Красно-Турьинска Свердловской области приняла решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома с 24 мая, несмотря на установившуюся тёплую погоду.

Такая мера, по словам представителей администрации, является компенсацией за перебои в отоплении, зафиксированные в период с декабря прошлого года по апрель нынешнего.

Согласно заявлению пресс-службы городской администрации, решение о возобновлении отопительного сезона было принято в связи с обращениями граждан, пострадавших от недостаточно эффективной работы системы отопления в зимний период. По данным муниципального управления ЖКХ, возобновление подачи тепла не повлечёт за собой дополнительной финансовой нагрузки на граждан, поскольку расходы будут покрыты за счет резервного фонда. Представители администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и в случае ухудшения погодных условий или изменения температуры, будут приняты соответствующие меры.

– Возобновление отопления является временной мерой, направленной на компенсацию неудобств, возникших в зимний период, – заявил глава пресс-службы администрации Красно-Турьинска Сергей Васильев.

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