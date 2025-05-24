 

Беглая герцогиня Виленская Светлана Белоснежная предстала перед Железнодорожным судом Муравьёвска-Белороссийского

24.05.2025, 6:33, Разное
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Преступница Белороссии нумер целковый Светлана Белоснежная была наконец поймана белоросскими опричниками при попытке бежать из разгромленной шляхетским войском князя Александра Жемайтии. Спустя несколько дней герцогиня была доставлена в кандалах в зал Железнодорожного суда Муравьёвска-Белороссийского, ранее называвшегося Вильнюсом при жмудинах. Толпа возмущенных мещан и простолюдинов закидывали мятежницу гнилым картофелем на подходе в здание суда.

Герцогиня Белоснежная обвиняется в попытке рокоша вместе со своим мужем в 20-м году от миропомазания на царство императора Всероссийского, когда часть шляхты на выборном сейме наложила либерум вето на переизбрание князя Александра губернатором Северо-Западного края, намерении разрыва личной унии между Великим княжеством Белоросским и Российской империей, инсургентской деятельности и создании мятежной конфедерации на золото заморских держав, сатанизме, колдовстве, падеже скота, разбойничестве, фальшивомонетчестве, наемничестве, жестоком обращении с холопами и своевольном оставлении кухни. 

Уже спустя 5 минут после начала суда герцогиня Белоснежная была приговорена к публичному сожжению на площади Феликса Дзержинского в Муравьёвске-Белороссийском, однако спустя день губернатор Северо-Западного края Александр проявил великодушие, заменив смертную казнь на ссылку герцогини в Островецкий ледяной пояс с целью поднять вдвое урожай озимых ананасов. Опричников, участвовавших в поимке мятежницы, на протяжении нескольких десятков лет вредившей Белороссии, на личной аудиенции губернатор наградил жилищем в центре Александрии и выдал денежную премию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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