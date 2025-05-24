Армия РФ вновь атаковала Киев – более 10 раненых
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По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате атаки беспилотников и баллистических ракет на Киев в ночь на субботу, 24 мая.
По словам городских властей, что это была “одна из самых масштабных комбинированных атак на столицу Украины в последнее время”.
В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах Киева.
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