Американские ученые предложили создать наборы на случай ядерной зимы из-за войны России и США

В новой научной работе, которую опубликовали в журнале Enviromental Research Letters, исследователи из Штатов попытались рассчитать, какими будут последствия ядерной зимы для сельского хозяйства. Они пришли к выводу, что их можно несколько смягчить, если приготовиться к таким событиям заранее. Мотивом для подготовки авторы посчитали «нынешние геополитические трения», такие как конфликт России и Украины, тлеющий конфликт в Кашмире и нестабильность на Ближнем Востоке, «поставившие под угрозу хрупкое сдерживание, доминировавшее в последние годы холодной войны», и тот факт, что «риск ядерной войны вырос».

Для расчета последствий разных вариантов ядерной войны взяли агроэкосистемную модель Cycles и на ее основе попробовали рассчитать изменения в урожае кукурузы в 38,5 тысячи точках земной поверхности в семи сценариях. Один из них был без ядерной войны, еще шесть — с атомной войной разного размаха, от пяти миллионов тонн сажи, выброшенной в стратосферу (самый слабый вариант конфликт Индии — Пакистана, не более 27 миллионов жертв), до 150 миллионов тонн (война России — НАТО, до 360 миллионов жертв, видимо, авторы базировались на устаревших данных о российском ядерном потенциале).

В этой симуляции после выбросов в атмосферу сажи от горящих городов осадки, температура воздуха и инсоляция немедленно резко сократились. В наиболее разрушительном сценарии ядерной зимы, с выбросом 150 миллионов тонн сажи, осадки и инсоляция по миру упали на 70 процентов, а температуры воздуха снизились более чем на 15 градусов Цельсия на протяжении нескольких лет после начала войны. Кроме этого, сажа нагревала стратосферу, в которой находилась, чем вызвала истощение озонового слоя.

Самый краткий курс: как перестать беспокоиться и пережить взрыв ядерной бомбы

Считается, что в случае ядерной войны большинство погибнет сразу, а немногие выжившие позавидуют мертвым. Однако история показывает, что, выбрав правильное место, можно выжить даже в эпицентре взры…

naked-science.ru

Спустя какое-то время сажа в моделировании оседала, но озон еще не успевал наработаться, что вело к повышенному уровню УФ-излучения. При сценарии войны России — НАТО уровень ультрафиолета на поверхности планеты через 8-10 лет значительно превысил нормальные значения.

Падение урожаев кукурузы в этом последнем случае очень значительно: фактически в первые четыре года ее урожай был нулевым, за исключением наиболее теплых тропических регионов. Поэтому мировой урожай снижался в пять раз. Даже в случае атомной войны минимальных масштабов (самая слабая война Пакистан — Индия) падение урожаев достигло девяти процентов, хотя почти не затронуло США. Полное (точнее, до 95 процентов нормы) восстановление урожая в самой большой войне случилось только через 12 лет, в самой слабой — через семь лет.

Месячные колебания ключевых метеорологических переменных для усредненных зон выращивания кукурузы после ядерной войны. Указаны разные варианты от от 5 тераграмм (5 миллионов тонн) сажи до 150. Параметры: (a) осадки, (b) температура, (c) инсоляция (d) ультрафиолет. Год определяется как период от 15 мая одного года до 15 мая следующего года / © Armen R Kemanian et al.

Исследователи отметили, что часть проблем после конфликта можно смягчить, если заранее создать и распределить по миру склады с семенами кукурузы. Дело в том, что разные линии этих растений дают максимальный урожай при разных температурах воздуха. Принимая во внимание возможность атомной войны, можно заранее разместить склады с более «холодолюбивыми» семенами там, где сейчас климат теплый.

Тогда после ядерной зимы семена там дадут больше отдачи, чем если таких складов не будет, и сеять станут более теплолюбивые линии кукурузы. Ученые назвали такие запасы семян Agricultural Resilience Kit (ARK) и призвали к их развертыванию заранее. При слабой ядерной войне они увеличат урожаи в послевоенный период на 1,1 процента, а в случае самой сильной — на 10 процентов. Это, как предположили авторы исследования, «спасет много жизней».

Ядерный малый ледниковый период: ученые смоделировали мир после войны России и США

В новой работе западных исследователей, опубликованной в AGU Advances, утверждают, что последствия такого конфликта затянутся на тысячи лет и окажут влияние на всю планету. А некоторые проблемы ста…

naked-science.ru

Ранее Naked Science подробно писал, почему физики остро критикуют идею ядерной зимы как ненаучную. В реальности ядерные удары даже в условиях Японии не привели к пожарам в Нагасаки, а в Хиросиме, где они были, пожары вызвали угли от жаровень, на которых тогда готовили еду, разбросанные среди обломков домов из дерева и бумаги. Кроме того, что в современных городах такие пожары технически невозможны (из-за других материалов зданий), все известные полностью антропогенные (не лесные) пожары не дают сажи, способной достичь атмосферы. А из тропосферы она быстро вымывается дождями, что исключает ядерную зиму.