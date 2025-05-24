 

Посол Израиля в США – Ливан и Сирия могут принять “авраамовы соглашения” раньше Саудовской Аравии

24.05.2025, 6:40, Новости дня
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Посол Израиля в США Йехиэль Лайтер дал интервью консервативному американскому YouTube-каналу PragerU. Это интервью вышло на следующий день после теракта в Вашингтоне, в результате которого были убиты сотрудники посольства Израиля Ярон Лищински и Сара Мильгрим.

В ходе интервью обсуждались такие темы, как война Израиля на разных фронтах, будущее Газы, отношения Израиля и новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, возможность нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией и странами Персидского залива, иранская ядерная угроза, события внутренней политики Израиля и другие темы.

Йехиэль Лайтер, в частности, заявил о возможности того, что Ливан и Сирия присоединятся к “авраамовым соглашениям” раньше, чем это сделает Саудовская Аравия. “Нет никаких причин, по которым мы не должны двигаться вперед в достижении соглашений. Мы кардинально изменили парадигму там (в Сирии и Ливане)”, – отметил израильский посол.

В этом интервью Лайтер резко критиковал Катар, обвиняя катарских лидеров в двуличии и в том, что они поддерживают “как поджигателей, так и пожарных”. Посол Израиля подчеркнул: “Катарцы разделяют идеи “Братьев-мусульман”, они верят в унижение западной культуры. Они пытаются влиять на Запад с помощью денег”.


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