«Современник»: от «наше всё» до наших дней ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Современник»: от «наше всё» до наших дней

24.05.2025, 4:47, Афиша
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Нынешний сезон можно считать юбилейным – и не только для киноклуба.

Начавшись прошлой осенью, он ознаменован 55-й годовщиной основания клуба вкупе с 225-летием рождения «солнца русской поэзии». Неслучайно рыбинский «Современник» – при всём различии тех и других времён – стал «тёзкой» пушкинского. Теперь, завершая сезон на грани весны и лета, в преддверии белых ночей, когда «одна заря сменить другую спешит…», ожидаем гостей из Питера, мастеров экрана и кисти Виктора Тихомирова и Ирину Евтееву.

Первым пожалует интереснейший человек, участник известной творческой группы «Митьки», художник, писатель, режиссёр Виктор Тихомиров. И представит 30 мая, в пятницу (sic!), свой фильм «Евгений Телегин» (в заглавной роли Евгений Ткачук), явившийся экранизацией его одноимённой книги. Оригинальное прочтение стихотворного романа Пушкина, полное озорного юмора и сердечной лиричности, переносит обновлённого Онегина в 70-е годы ХХ века – время юности и самого художника, и первых посетителей киноклуба.

Эксклюзивный допремьерный показ в ОКЦ (фильм ещё не вышел в прокат), дополненный беседой с автором, начнётся в 18 часов.


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