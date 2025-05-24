Рупор кремлевской пропаганды: В качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты

МИД РФ об атаках БПЛА противника.

Киевский режим не прекращает террор против мирного населения и гражданских объектов многих российских регионов, включая Москву.

По данным Минобороны России, за период с 20 мая по 08.00 23 мая зафиксировано кратное увеличение – 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны Специальной военной операции. Силами нашей ПВО уничтожено 776 беспилотников и ракет, 12 БПЛА, к сожалению, достигли цели.

Имеются погибшие и раненые. 22 мая в результате атаки на поселок Пантелеймоновна в ДНР ранены 8 человек. В тот же день в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате ударов беспилотников погибла девушка 1990 года рождения, получили ранения четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок. В ночь на 23 мая в результате падения сбитого БПЛА, вызвавшего пожар в промзоне г.Елец Липецкой области, пострадали 8 человек. Кроме того, ВСУ нанесли два удара ракетами «Хаймарс» по гражданским объектам в г. Льгов Курской области, где тоже пострадали люди, в том числе двое детей.

Отметим также, что уже после того, как Курская область была очищена от украинских военнослужащих, ВСУ продолжают попытки вклинения на нашу территорию и наносят удары БПЛА, а также дальнобойной артиллерией и ракетами.

В данных условиях Президент Российской Федерации был вынужден принять решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории, чтобы свести к минимуму возможность инфильтраций ВСУ и нанесения ударов по нашим приграничным районам с использованием различных средств поражения.

Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии Администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными.

В русло взятого украинской «партией войны» курса вписываются и нарушения неукоснительно соблюдавшихся Россией так называемого «энергетического» и пасхального перемирий, а также объявленного нами режима прекращения огня в дни празднования 80-летия Великой Победы.

Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.

Но, подчеркнём, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

Дипломатическая подготовка к массированному удару по Украине. Ждем.

Также Лавров отдельно сообщил о необходимости смены режима на Украине.

"Если хунта Зеленского рассчитывает, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, – это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае. На территории Украины миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и ставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке – это будет как раз очень большим преступлением. Мы точно этого не допустим" (с)

Нацистский режим на Украине это залог возобновления войны через некоторое кол-во времени.

Без денацификации Украины цели СВО не могут быть достигнуты.

PS. На фото последствия прилета одной из ракет по портовой инфраструктуре в Одессе.

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Источник: Colonel Cassad

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