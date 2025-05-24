Мнение «аналитика»: О крепких мужиках с умелыми руками… Почему они стали не нужны?

Те, кто учились в советской школе — и даже в немножечко «постсоветской» — теперь с удивлением и болью понимают, что их учили совсем не тому. И речь не о пресловутом «обращении с финансами», хотя и этот навык не помешало бы освоить пораньше: многих денежных потерь, пожалуй, удалось бы избежать. Речь о таких «типично мужских» умениях и качествах, которыми ещё лет 30 назад можно было гордиться.

А теперь… они нафиг не нужны. Никому. Ни стране, ни социуму, ни женщинам. И даже самим мужчинам они, пожалуй, тоже уже не нужны.

Мир изменился. И «зумеры» напрочь не понимают, зачем «бумерам» сдалось это умение вбить в стену гвоздь и повесить полку, которую предварительно выпилил лобзиком и покрасил морилкой. То, чему мальчиков где-то с четвёртого класса учили на уроках труда.

О, это долгая песня. Не нужно уметь строгать и пилить, сверлить отверстия и забивать гвозди, починить обувь или сменить прокладку в смесителе. Для всего этого есть «Муж на час» или Яндекс.Мастера, которые всё сделают быстрее и в каком-то смысле даже дешевле, если включать в «цену» труда отбитые молотком пальцы и прочие неприятности. Не нужно и уметь готовить — и тем более, уметь приготовить салат и горячее из ничего, — чему заботливые мамы учили своих мальчиков с отрочества. Яндекс.Доставка или иной похожий сервис за полчаса обеспечит на кухне любые готовые блюда ресторанного качества. Опять-таки, за весьма умеренную плату.

Не нужно быть сильным и таскать из магазина тяжеленные сумки. Курьер с этим справится за смешную сумму. Не нужно уметь драться и защищать даму. Нужно уметь не вступать в конфликты или быстро их разрешать. Да и вообще, судя по статистике преступлений, насилие исчезает с улиц, а #криминал уходит в интернет и социальную инженерию. Так что нужно умение не стать «лохом».

И, кстати, даже #женщины перестали страдать, если их #мужчина с молотком не дружен и ничего тяжелее рюмки не поднимал. Пофиг, лишь бы он приносил #деньги в достаточном количестве. Ну, хотя бы раз в пять больше, чем приносит сейчас.

Да, умение зарабатывать, добывать, а ещё лучше «делать» #деньги стало одним из главных и ценных теперь. Но не самым главным. На первых местах в списке того, что современная #женщина по-настоящему ценит — умение поддержать (эмоционально и психологически), способность разделить бремя домашних хлопот по-честному (или хотя бы нанять домработницу), желание расти и развиваться (чтобы денег в дом приходило ещё больше).

Но как раз этому в школах не учили. Совсем. И дома тоже.

Немудрено, что взрослые #мужчины с ненужными умениями в очередь выстраиваются туда, где их традиционно мужские навыки востребованы. И на контракт известно куда приходят по 30-40 тысяч человек в месяц. Впрочем, и женщины от этого тоже не внакладе, если вы понимаете, о чём спич.

Но становятся ли от этого все более счастливы?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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