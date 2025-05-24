 

Мнение: Минус отрасль народного хозяйства

24.05.2025, 1:50, Разное
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Ещё один прорыв в области ИИ: робота научили делать качественные видео. Скорость пугает, всего два года прошло. В 2023 году Уилл Смит ел пасту настолько неуклюже, что сгенерированное видео смешило своей нелепостью. После появления первого ролика с пастой Уилл Смит стал мемом и метрикой: с тех пор каждый раз, как выходила новая модель ИИ, её первым делом просили показать, как Уилл Смит ест макароны. Наконец, в 2025 году, развитие нейросетей достигло важной точки, теперь неподготовленному человеку сложно отличить, где настоящее видео, а где — нет.

Новая модель от Гугла называется Вео 3: она делает восьмисекундные видео со звуком. Вбиваете в промпт любой сюжет, и пожалуйста — обезьяна-блогер ест орехи, детектив допрашивает утку, клоун читает рэп, повар режет ножом валенок-помидор. Качество видео столь высоко, что вызывает шок (примеры).

Цены не кусаются — насколько я могу судить, для развлечения хватит 50 долларов. А если потратить побольше, можно получить уже полноценный коммерческий продукт. Пользователь твиттера жалуется, что снимает рекламу для фармкомпаний по 500 тысяч долларов за один ролик. Теперь он сделал минутную рекламу в нейросети, потратив на это один день и 500 долларов (то есть в 1000 раз меньше). Результат далёк от идеала, но вполне устроит многих нетребовательных заказчиков (ссылка).

А знаете, кто в настоящей беде? Индустрия фривольных видео. Сейчас Вео 3 делает только короткие видео, при этом пуританская цензура Гугла отклоняет сколько-нибудь сомнительные сюжеты. Однако через год-другой появятся «свободные» модели, которые можно будет установить на любом мощном сервере, чтобы генерировать качественные ролики длиной 5 и более минут. На этом карьера большей части актёров однорукого жанра закончится. Основная масса потребителей «взрослого» контента предпочтёт получать искомое от роботов, причём в лучшем качестве и со значительно более точным попаданием в их специфические вкусы, чем сейчас.

Источник: Место для дискуссий


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