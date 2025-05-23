Рупор кремлевской пропаганды: Парадобесие!

Военные парады это признаки авторитарных режимов.

В Вашингтоне готовятся к большому военному параду в честь 250-летия армии США.

Подготовка к масштабному военному параду в Вашингтоне, округ Колумбия, в честь 250-летия армии США 14 июня, который также является 79-м днем ​​рождения президента Дональда Дж. Трампа, идет полным ходом на этой неделе в Форт-Кавазос в Киллине, штат Техас.

Солдаты 1-й кавалерийской дивизии, 3-го бронетанкового корпуса были замечены загружающими 28 БТР M1126 Strykers, 28 БМП M2A3 Bradley, 28 танков M1A2 SEPv3 Abrams и семь самоходных гаубиц M109A7 Paladin на железнодорожные платформы в Форт-Кавазос, направляющиеся в Вашингтон. Ожидается, что парад в следующем месяце в округе Колумбия станет самым большим и дорогим военным парадом в столице страны со времен Национального празднования победы 8 июня 1991 года, когда отмечалось завершение войны в Персидском заливе, а смета расходов на парад составляет от 35 до 45 млн долл., по словам чиновников Пентагона.

Парад также станет первым за десятилетия парадом, на котором на улицах Вашингтона, округ Колумбия, появятся гусеничные бронированные машины, такие как танки, при этом Министерство обороны пообещало разместить стальные пластины на дорогах, а также оснастить машины резиновыми башмаками, чтобы предотвратить повреждение дорог и мостов по маршруту парада, что является одной из главных проблем, поднятых городскими чиновниками как в Вашингтоне, так и в Арлингтоне, штат Вирджиния.

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Парадобесие!

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Источник: Colonel Cassad

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