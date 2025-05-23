 

Рупор кремлевской пропаганды: “Освобождение№ Отрадного

23.05.2025, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе интенсивных наступательных действий ВС РФ смогли быстро освободить важный н.п. Отрадное на Южнодонецком направлении. В населенном пункте подняты российские флаги. После падения обороны Богатыря, обстановка для противника к западу и юго-западу от Константинополя продолжает резко ухудшаться.

В ближайшее время начнутся бои за Алексеевку. Основная цель на этом участке – Комар. Текущие операции со стороны Константинополя и Великой Новоселки направлены в первую очередь на освобождение Комара. Это позволит завершить освобождение юго-западной части ДНР.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Мнение: Пять сценариев для Украины

24.05 / В ЕГЭ по русской литературе обнаружены вопросы по «Луке Мудищеву»

24.05 / 3D-платформа Google Beam готова к выпуску

24.05 / В Красно-Турьинске впервые с декабря возобновили подачу отопления в жилые дома

24.05 / Американские ученые предложили создать наборы на случай ядерной зимы из-за войны России и США

24.05 / Беглая герцогиня Виленская Светлана Белоснежная предстала перед Железнодорожным судом Муравьёвска-Белороссийского

24.05 / Рупор кремлевской пропаганды: В качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты

24.05 / Мнение «аналитика»: О крепких мужиках с умелыми руками… Почему они стали не нужны?

24.05 / Мнение: Минус отрасль народного хозяйства

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Парадобесие!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика