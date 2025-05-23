Рупор кремлевской пропаганды: “Освобождение№ Отрадного

В ходе интенсивных наступательных действий ВС РФ смогли быстро освободить важный н.п. Отрадное на Южнодонецком направлении. В населенном пункте подняты российские флаги. После падения обороны Богатыря, обстановка для противника к западу и юго-западу от Константинополя продолжает резко ухудшаться.

В ближайшее время начнутся бои за Алексеевку. Основная цель на этом участке – Комар. Текущие операции со стороны Константинополя и Великой Новоселки направлены в первую очередь на освобождение Комара. Это позволит завершить освобождение юго-западной части ДНР.

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Источник: Colonel Cassad

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