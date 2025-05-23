HRF – в Перу начато расследование в отношении израильтянина, причастного к “геноциду в Газе”

Пропалестинская неправительственная организация “Фонд Хинд Раджаб” (HRF) утверждает, что правоохранительные органы Перу объявили о начале уголовного расследования в отношении гражданина Израиля. По их утверждению, он был причастен к “геноциду, совершенному в Газе во время боевых действий в 2023–2024 года”.

Имя человека, о котором идет речь, не сообщается.