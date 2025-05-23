Мнение: Жалость к России или к россиянам?

В России пошли уже довольно странные разговоры на заднем плане, звучащие дико, но как-то назойливо, на очень болезненную тему для народонаселения – про пенсии. Я уже не раз слышал рассуждения всяких «экспертов», которые неожиданно вдруг озаботились тем, что в 2028 году, по идее, должна будет закончиться намеченная российским правительством пенсионная реформа (которая сведется по сути к повышению пенсионного возраста). По мысли отечественных солонов пенсионный возраст будет расти поэтапно, по полгода примерно в год, и как раз к 2028 году пенсионный возраст как раз и дорастет до 65 лет. И что же? – растревожились «эксперты». – Что же – всё на этом? Больше никакой динамики, никакого роста? После 2028 года пенсионный возраст расти не будет?! Но это же невозможно-с!

Тут как раз и Путин недавно выступил с очередным «майским указом», выступив с «поручением правительству», чтобы к 2030 году ожидаемое время жизни россиянина достигло 78 лет; на этом Путин не успокоился и в том же Указе предписал, чтобы к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла бы и вовсе – 81 года!

Но возникает вопрос: это что же – а выход на пенсию так и замрет на цифре 65? Россиянин станет балдеть на пенсии целых 13 лет, а потом, значит, и вовсе 17 лет, с 65 до 81 года?! Шалишь! «Эксперты» тут подумали и решили, что рост пенсионного возраста в РФ, конечно, продолжится, и к 2030 году повысится до 68, а то и до 70 лет.

Неплохой скачок приготовили дорогим россиянам – с 65 аж до 70. Россияне, конечно, обалдеют – они явно не ожидали, что такие «социальные завоевания трудящихся», как ранний выход на пенсию, введенные еще в отсталом Советском Союзе, в котором не было даже компьютеров и мобильных телефонов, так лихо станут отменять и предавать анафеме! Тем более, что залихватские «поручения» Путина звучат, мягко говоря, в полном отрыве от реальности. По статистике, у мужчин в России в 2024 году средняя продолжительность жизни составляла 67,4 года. С чего бы вдруг, при непрекращающейся войне и заоблачной инфляции, всего за 6 лет она вдруг вырастет больше чем на 10 лет?! Просто по приказу? Типа классического «Инфляция, стой! Раз-два!»?

Хотя общественное мнение (если такое вообще есть в РФ) готовят усиленным порядком. На этой неделе в рамках обсуждения вопроса о пенсионной реформе в РФ прозвучало как бы эпатажное мнение журналиста Мардана в программе Соловьев. Live, где он буквально на всю страну заявил, что пенсионный возраст в России не надо повышать, а надо… отменять! Вместе с самими пенсиями.

В самом деле – зачем России пенсии? Пусть люди детей себе рожают – дети их и будут содержать в старости. Гениальный план. Одним махом – все проблемы решить. С одной стороны, решается проблема, на какие шиши содержать Пенсионный фонд, а с другой – у людей появляется стимул рожать побольше детей. Шкурный интерес – эти самые дети тебя и будут тащить на своем горбу в старости. Если родить себе детей так штук 10-12 – и им будет не тяжело скидываться на содержание папахена с мамахеном, и сами родители будут в старости как сыры в масле кататься. И правительству легче – можно будет еще одну войну с кем-нибудь развязать, на сэкономленные средства. Куда ни кинь – сплошная польза. Мардан – это голова.

Вброшена идея с размахом, ожидаются, надо полагать, обильные дебаты и дискуссии на правительственных каналах пропаганды. В самом деле, что лучше – отрубать собаке хвост по частям и дальше, повышая и дальше возраст выхода на пенсию? Или решить проблему разом, попросту отменив к чертям пенсию вовсе? Что выберет народ?! Проявит ли народ истинно государственный, рачительный подход, захочет ли сэкономить побольше для начальства, которое спит и видит как бы захватить ту же Прибалтику и продвинуться в Сумской области? Да что ж люди, не патриоты, что ли? Поди, тоже все спят и видят, как помочь России!

В общем, это всё – раскаты будущего грома. Пенсии дорогих россиян под угрозой.

И главное – в любом случае, жалеть престарелых россиян никто не собирается. Истинный патриот не будет долго коптить небо на пенсии.