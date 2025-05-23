Граждане, проголосовавшие за проигравшего кандидата, будут платить сбор за участие в выборах

С 2025 года российские избиратели, голосовавшие за проигравших кандидатов на выборах всех уровней, должны будут заплатить специальный сбор в размере от 1 тысячи до 10 тысяч рублей – в зависимости от того, сколько человек в населённом пункте приняло участие в голосовании.

Такое решение закреплено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027. Цель нововведения – максимально компенсировать государству затраты на организацию выборов и финансирование последующих кампаний.

– Это разумный шаг к более ответственному участию граждан в процессе, – считает глава ЦИК Элла Памфилова. – Государство тратит миллиарды на избирательные комиссии, оборудование, печать бюллетеней и охрану участковых избирательных комиссий. Теперь те, кто голосует вхолостую, будут частично возмещать эти расходы.

Сбор распространится на тех, кто получил бумажный бюллетень или участвовал в электронном голосовании и выбрал кандидата, не прошедшего в орган власти. В правительстве подчеркнули, что новый сбор не ограничивает свободу выбора, а лишь экономически мотивирует граждан принимать более взвешенные решения.

– Такой подход стимулирует избирателей внимательнее выбирать кандидатов и учитывать их шансы. Это повышает эффективность избирательного процесса и снижает нагрузку на бюджет, – комментирует идею чиновник из Минфина России.

– Настоящая демократическая система – когда ты не только имеешь право голосовать, но и несёшь ответственность за свой выбор, – поддержал инициативу политолог Валерий Воробей.

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