Психологи выяснили, почему людям из небогатых семей доверяют больше

Доверие играет важную роль практически в любом взаимодействии между людьми: оно важно как в профессиональной, так и в бытовой коммуникации. Научных работ, посвященных этому феномену, становится все больше. Например, авторы одного из недавних исследований определили, как человек решает, верить или не верить воспоминаниям собеседника.

Специалисты из Университета Торонто и Университета Британской Колумбии (оба — в Канаде) изучили причины, по которым люди больше доверяют тем, кто вырос в небогатой семье. Результаты исследования появились в Journal of Personality and Social Psychology.

Авторы публикации провели серию аналогичных экспериментов, в которых задействовали суммарно более 1900 человек. Участники исследования играли в игру на доверие с вымышленными людьми, чьи анкеты им предоставили ученые. Среди описанных в анкетах персонажей были те, кто вырос в условиях меньшего достатка (например, учился в государственной школе и подрабатывал), и те, чье кто находился в более привилегированном положении (учился в частной школе, ездил отдыхать в другую страну и так далее).

Друзья детства повлияли на уровень дохода в будущем

На основе данных о 72,2 миллиона пользователей Facebook команда ученых из США пришла к выводу, что друзья детства могут влиять на уровень дохода во взрослом возрасте. Так, если бедные дети дружат с…

naked-science.ru

Во время игры нужно было выбрать, кому из обладателей анкет участник эксперимента готов отдать 10 лотерейных билетов, в которых разыгрываются две подарочные карты на 100 долларов каждая. Любому человеку можно было передать любое количество билетов, сделав его так называемым «доверенным лицом». Предполагалось, что у «доверенного лица» число билетов увеличится в три раза, и сколько-то из них (от нуля до 30) оно сможет вернуть участнику эксперимента.

Исследователей интересовало, какие анкеты вызовут у людей больше доверия, заставив передать большее количество билетов (доверие как действие), и какого поведения они будут ждать от игроков с разным социальным положением (доверие как ожидание). Чтобы получить информацию об ожиданиях, ученые, в частности, задавали следующий вопрос: «Представим, что вы отдали этому игроку все 10 билетов, и у него их стало 30. Как вы думаете: сколько билетов он бы вам вернул?»

Авторы работы также скорректировали анкеты вымышленных игроков, чтобы описать социально-экономический статус «доверенных лиц» не в детстве, а на момент проведения исследования. Участников эксперимента при этом попросили оценить моральные качества владельцев анкет.

Участники эксперимента были склонны больше доверять игрокам, которые не были обеспеченными в детстве / © Kristin Laurin et al., Journal of Personality and Social Psychology

Люди, как правило, больше доверяли игрокам с низким уровнем дохода — как в прошлом, так и в настоящем. Им передавали большее количество лотерейных билетов, и от них ожидали больше билетов получить назад. Тем не менее способными оправдать доверие считали только тех, кто жил бедно в детстве.

«Наше исследование показывает, что люди проводят четкую границу между детством человека и его нынешним положением. Они, как правило, считают людей, выросших в семьях низшего класса, более нравственными, честными и заслуживающими доверия. И хотя иногда участники эксперимента вели себя так, будто доверяют людям, бедным в настоящее время, они не всегда верили, что такие “доверенные лица” на самом деле окажутся надежными», — пояснили авторы исследования.

По мнению ученых, полученные результаты помогут людям более осознанно подходить к формированию своего образа в глазах других. В дальнейшем исследователи планируют изучить, влияет ли нынешнее социально-экономическое положение человека на его поведение.