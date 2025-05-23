Мнение: Принципы элементарной морали, которые мешают разбогатеть
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Мне пишут, что хорошо зарабатывать в России, конечно, реально… но, цитирую, «такая реальность достижима только если переступать принципы элементарной морали». Полагаю, автор реплики полностью прав. И вот те самые «принципы элементарной морали», которые являются препятствием на дороге к достатку:
1. От работы кони дохнут.
2. С утра не выпил — день пропал.
3. Кто возит, того и грузят.
4. От трудов праведных не наживёшь палат каменных.
5. Работа не волк, в лес не убежит.
6. Честный труд — для труса маршрут.
7. Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала.
8. Эффективные работники поощряются дополнительной работой.
9. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра.
10. Работа — последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет.
11. Лучше пузо от пива, чем горб от работы.
12. Воровство — это компенсация за низкую зарплату.
13. Если хочешь жить богато, надо чаще брать, чем отдавать.
14. Лучше выпивать в хорошей компании, чем вкалывать в плохой.
15. Украсть — не грех, грех — попасться.
16. Если хочешь долго жить, надо меньше напрягаться.
17. Чистая совесть греет хуже, чем краденая шуба.
18. Кто рано встаёт, тот больше устает.
19. Честность — роскошь тех, у кого уже всё есть.
20. Сделай работу плохо, и завтра тебе поручат дело полегче.
Источник: Место для дискуссий
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