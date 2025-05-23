Мнение: Принципы элементарной морали, которые мешают разбогатеть

Мне пишут, что хорошо зарабатывать в России, конечно, реально… но, цитирую, «такая реальность достижима только если переступать принципы элементарной морали». Полагаю, автор реплики полностью прав. И вот те самые «принципы элементарной морали», которые являются препятствием на дороге к достатку:

1. От работы кони дохнут.

2. С утра не выпил — день пропал.

3. Кто возит, того и грузят.

4. От трудов праведных не наживёшь палат каменных.

5. Работа не волк, в лес не убежит.

6. Честный труд — для труса маршрут.

7. Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала.

8. Эффективные работники поощряются дополнительной работой.

9. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра.

10. Работа — последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет.

11. Лучше пузо от пива, чем горб от работы.

12. Воровство — это компенсация за низкую зарплату.

13. Если хочешь жить богато, надо чаще брать, чем отдавать.

14. Лучше выпивать в хорошей компании, чем вкалывать в плохой.

15. Украсть — не грех, грех — попасться.

16. Если хочешь долго жить, надо меньше напрягаться.

17. Чистая совесть греет хуже, чем краденая шуба.

18. Кто рано встаёт, тот больше устает.

19. Честность — роскошь тех, у кого уже всё есть.

20. Сделай работу плохо, и завтра тебе поручат дело полегче.