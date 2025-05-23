Мнение «аналитика»: О циферках… Украина в пролёте?

Российское Минобороны сообщило, что за 60 часов украинской воздушной атаки было сбито 788 беспилотников над 16-ю регионами РФ, включая #Крым. Два промышленных объекта попали под удар «обломков». Кроме того, 38 раз вынужденно простаивали аэропорты нескольких российских регионов, в первую очередь московские. Из-за чего были задержаны 160 рейсов, на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета, настроение попорчено тысячам туристов.

Но какого-то коллапса не случилось. И в целом масштаб проблем был меньше, чем в ходе атаки 5-7 мая.

А теперь — циферки…

#Украина атаковала Россию БПЛА самолётного типа. В основном это «Лютый» и «PD-2», способные летать на 1000 км. Их стоимость — от 200 тыс. до 240 тыс. долл., судя по открытым источникам. То есть на трёхдневную атаку было потрачено от 150 млн до 215 млн долл.

#Россия оборонялась комплексно, задействуя усовершенствованные ЗРК С-300, «Тор», С-400, а также «Панцири». Каждая из этих систем производит пуски управляемых зенитных ракет. По открытым данным, дороже всего обходится пуск одной ЗУР комплекса С-300 — до 140 тыс. долл. (фантазии про «миллионы» можно оставить на совести авторов, вычисляющих цену ракеты путём деления стоимости экспортного контракта на поставку одного дивизиона С-300 на число ракет в нём). У ЗРК С-400 ракета стоит порядка 100 тыс. долл. (оценка 2019 года, сейчас, вероятно, ниже), у «Панциря» — ещё дешевле.

Даже с учётом того, что зенитных ракет запускается больше, чем обнаруживается воздушных целей, по всем статьям получается, что отражение украинской атаки обошлось РФ едва ли не дешевле суммарной стоимости всех задействованных в ней БПЛА. И это, пожалуй, впервые за всё время, что идёт «состязание» дронов и ПВО.

Что касается предприятий, на которые упали «обломки», подсчитать ущерб по открытым источникам нельзя. Оценки разнятся от «был пожар на крыше админздания, который быстро потушили» до «поражён трансформатор или цех». Но в любом случае какого-то критического урона нет (ну разве что в буйных фантазиях украинских активистов инфовойн). К тому же российские военные тоже не сидят, сложа руки. Вот, из свежей сводки: «Вооруженными Силами РФ нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников».

Ну а в сухом остатке результат украинских налётов на Москву — «пробки» в небе, в результате чего в главном воздушном хабе страны отменяют рейсы и страдают от этого обычные россияне, которые собрались отдохнуть. С одной стороны, это «собака на сене»: сами не летаем и вам не дадим. С другой, прицел на социальное недовольство, создание ощущения незащищённости, попытка запугать. То есть, практически все составляющие классического теракта. К счастью, пока без большого количества жертв: один человек погиб в Курской области, один — в Белгородской. Несколько десятков были ранены в разных регионах. Повреждения получили полсотни жилых домов и квартир.

И вот на это #Украина потратила порядка 200 млн долл.?

Вам не кажется, что она тут «в пролёте» по всем статьям?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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