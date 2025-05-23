 

Мнение: Во Францию пришли лихие девяностые

23.05.2025, 18:30, Разное
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В «Перемогах» наткнулся на короткое видео из Франции. Наркоторговцы захватили небольшой район города и организовали там стационарную продажу запрещённых веществ — с бесплатными закусками для клиентов и прочей цивилизацией. Полиция туда не суётся, да и не может: на улицах устроены импровизированные баррикады, не проехать.

Блогер немецкий, а я не понимаю беглую немецкую речь. Однако, спасибо Яндексу, мы можем сейчас нажать на одну кнопку и тут же получить нормальный синхронный перевод видео. К сожалению, кнопки «перевести и разместить на РуТубе» нет, поэтому я вынужден дать вам ссылку на вражеский Ютуб. Вот одно из видео (ссылка).

Тулуза по размеру примерно как наши Пенза или Чебоксары. Наркотиками в Тулузе торгуют открыто — дилеры спокойно стоят в удобных местах оживлённых улиц, а на стенах нарисованы большие красные стрелки, которые указывают направление к ближайшему продавцу. Есть и хорошо укреплённые стационарные точки.

Пейзаж оживляют сгоревшие остовы автомобилей, которые не убирают с улиц месяцами. Уличная торговля похожа скорее на магрибскую, а снующие вокруг французы выглядят довольно смуглыми. Честно говоря, если бы блогер не сказал, что это Тулуза, я бы решил, что съёмки идут в Алжире. Наркоторговцы вооружены ножами и пистолетами, но в полицию, как я понимаю, они обычно не стреляют — у них есть система разведчиков, предупреждающих о масштабных облавах.

Дальше блогер поехал в известный вам по настольной игре Каркасон — туристический город с населением в 40 тысяч человек, расположенный под легендарной крепостью. Русскими аналога Каркасона можно считать Ростов Великий, Переславль-Залесский или Углич. Разница только в том, что русские города безопасны и благоустроены, а в Каркасоне торгуют наркотиками вполне открыто…

Впрочем, нельзя сказать, что власти Франции сидят сложа руки. Посмотрев видео про город Ним, в котором наркоторговцы обустроили капитальный магазин, местные чиновники подали жалобу на блогера, и ему пришлось удалить с канала свой репортаж.

Источник: Место для дискуссий


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