Рупор кремлевской пропаганды: Дело “Лесты” рассмотрят 27 мая

Дело "Лесты" приближается к финалу. 27 мая пройдет заседание суда, где будет рассматриваться по существу дело "Лесты", которую обвиняют в том, что она не разорвала отношения c Wargaming и косвенно причастна к финансированию ВСУ. В случае подтверждения обвинений, не исключено закрытие "танчиков" и "корабликов" в России. Сейчас в них ежесуточно играют 200-250 тыс. человек.

В IT секторе уже пишут открытые письма против обвинительно заключения.

Ждем решения суда. Пока что каких-то прямых доказательств причастности "Лесты" к какому-либо финансированию Украины не представлено.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках