 

Рупор кремлевской пропаганды: Дело “Лесты” рассмотрят 27 мая

23.05.2025, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дело "Лесты" приближается к финалу. 27 мая пройдет заседание суда, где будет рассматриваться по существу дело "Лесты", которую обвиняют в том, что она не разорвала отношения c Wargaming и косвенно причастна к финансированию ВСУ. В случае подтверждения обвинений, не исключено закрытие "танчиков" и "корабликов" в России. Сейчас в них ежесуточно играют 200-250 тыс. человек.

В IT секторе уже пишут открытые письма против обвинительно заключения.

Ждем решения суда. Пока что каких-то прямых доказательств причастности "Лесты" к какому-либо финансированию Украины не представлено.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / В ЕГЭ по русской литературе обнаружены вопросы по «Луке Мудищеву»

24.05 / 3D-платформа Google Beam готова к выпуску

24.05 / В Красно-Турьинске впервые с декабря возобновили подачу отопления в жилые дома

24.05 / Беглая герцогиня Виленская Светлана Белоснежная предстала перед Железнодорожным судом Муравьёвска-Белороссийского

24.05 / Американские ученые предложили создать наборы на случай ядерной зимы из-за войны России и США

24.05 / Рупор кремлевской пропаганды: В качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты

24.05 / Мнение «аналитика»: О крепких мужиках с умелыми руками… Почему они стали не нужны?

24.05 / Мнение: Минус отрасль народного хозяйства

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Парадобесие!

23.05 / Мнение: Жалость к России или к россиянам?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика