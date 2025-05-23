В течение дня в Украине в результате атак армии РФ погибли не менее четырех мирных жителей

В пятницу, 23 мая, российская армия атаковала портовую инфраструктуру Одессы, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки погиб один работник порта. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В городе Чугуев Харьковской области в результате российской атаки погибла женщина. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар.

Также российская армия обстреляла Херсон, погибли два мирных жителя.