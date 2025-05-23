 

Лев XIV: территориальные уступки Украины Ватикану в качестве платы за посредничество будут незначительными

23.05.2025, 17:33, Разное
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Глава Римско-католической церкви папа Лев XIV заверил, что в качестве платы за посредничество Святого престола в переговорах с Россией Украине не придётся жертвовать значительными территориями.

Ватикан претендует лишь на несколько монастырей и ряд районов Львовской области, исторически населённых католиками.

Святой престол хотел бы получить Киевско-Печерскую лавру, Киевско-могилёвскую духовную академию и ряд иезуитских колледжей в Львове и Тернополе. Также по данным переписи населения, проведённой в 1991 году, от 50% до 65% населения в некоторых районах Львовщины исповедовали католичество, что даёт папе «историческое право господства над этими регионами».

– Передача территорий в состав Папской области должна быть включена в проект мирного соглашения наравне с требованиями Венгрии, России, Турции и других заинтересованных сторон, – говорится в коммюнике.

– Это будет справедливая плата за наше посредничество, – написал понтифик в Truth Social. – Рекомендую рабу божию Зеленскому согласиться с нашим предложением, поскольку у него на руках нет ни одного козыря, чтобы выиграть эту партию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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