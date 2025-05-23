83-летнюю жительницу Петербурга оштрафовали за “дискредитацию армии РФ”

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 10 тысяч рублей 83-летней Людмиле Васильевой по административному протоколу о “дискредитации” армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), пишет “Медуза”.

Поводом для административного дела в отношении женщины, пережившей блокаду, стал пикет, на который она вышла в третью годовщину российского вторжения в Украину. 24 февраля 2025 года Васильева около часа простояла у Гостиного двора в Петербурге с плакатом: “Люди! Остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля”.

Поддержать Васильеву в суде пришли более 60 человек, но в зал пустили только двоих, сообщила “Бумага”.

Людмила Васильева родилась в 1941 году и жила в Ленинграде на протяжении всей блокады. В 1990-х она состояла в партии “Демократический выбор России” Егора Гайдара.

Васильева выступает против аннексии Крыма и полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Ее несколько раз задерживали на антивоенных митингах.

В 2024 году Васильева объявляла о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженки, но ей не удалось собрать достаточного количества подписей.