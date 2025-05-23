Городские ястребы научились охотиться по светофорам

Город для диких животных давно превратился в привычную, хотя и опасную среду обитания. Особенно для пернатых. Зеркальные стены мегаполисов остаются причиной гибели миллионов маленьких и больших птиц в США — зачастую в периоды миграций.

В то же время некоторые виды научились строить гнезда из современных материалов. Издание The New York Times рассказывало о птицах, соорудивших гнезда из металлических штырей, которые предназначались для их отпугивания. Недавно биологи обнаружили настоящий стратиграфический слой в гнездах водоплавающих лысух в Лейдене (Нидерланды). Авторы этой статьи отметили, что пластмассу используют многие птицы — в отличие от натуральных материалов, полимеры не разлагаются годами, и гнездо не нужно возводить с нуля.

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Американский исследователь Владимир Динец (Vladimir Dinets) из Университета Теннесси сегодня сообщил, что ястребы Купера (Accipiter cooperi) научились пользоваться светофорами для охоты в городе. В своей короткой научной работе, опубликованной в журнале Frontiers in Ethology, Владимир поделился наблюдениями в 2021-2022 годах в городе Уэст-Ориндж, штат Нью-Джерси, США.

Специалист обратил внимание на поведение этих хищных птиц на одном из перекрестков. Молодой ястреб караулил, пока соберется вереница автомобилей, ждущих зеленый сигнал светофора. Выбрав удачный момент, он устремлялся к воробьям, скворцам и голубям, которые клевали крошки под окном.

Район исследования. Цифры — номера домов. Маршрут, по которому ястреб атаковал стаю птиц, кормившихся перед домом № 2, показан белыми стрелками. Ястреб появлялся на дереве перед домом № 11, как только звуковые сигналы светофоров на перекрестке (отмечены белыми звездочками) давали знать, что красный свет будет гореть дольше обычного. Хищник атаковал, когда очередь машин достигла дома № 8, что позволило птице переместиться на дерево перед домом № 1, не будучи заметным для потенциальной добычи / © Frontiers in Ethology, Vladimir Dinets.

Затем Динец в течение 12 дней по утрам проверял, насколько часто A.cooperi так охотится — в общей сложности он следил за птицами 12 часов. И выяснил, что сначала хищник залетает на дерево перед домом, сидит на нижней ветке и смотрит, как на светофоре скапливается очередь из машин. Автомобили загораживали ястребу вид на добычу, и, наоборот, угроза для птичек тоже становилась невидимой.

Как только очередь достигала длины в полсотни метров, ястреб срывался с ветки, на бреющем пролетал около 65 метров пути вдоль тротуара, резко поворачивал на 90° между машинами и настигал добычу. В один из дней ястреб взлетал сразу после звукового сигнала светофора — Динец заключил, что таким образом птица поняла, что количество автомобилей максимальное. Стоит сказать, что по выходным хищник не охотился в этом районе — в это время меньше машин.

Как отметил автор работы, личность птицы установить не удалось, но, вероятно, он наблюдал одну и ту же особь. Похоже, животное составило в голове карту местности, зафиксировать связь между звуком светофора и автомобильной цепочкой и понять, что его не видно за очередью. По словам Динец, повторить такое исследование будет сложно, но новые наблюдения усложняют и без того широкие охотничьи навыки ястребов.

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«Описанное здесь поведение — впечатляющий подвиг интеллекта, который в значительной степени объясняет способность вида успешно колонизировать такую необычную и опасную среду, как городской ландшафт. Вероятно, этот интеллект уже существовал, а не развился в новых условиях», — подчеркнул в своей статье Владимир Динец.