Российские дачники начали получать штрафы по делу о росте цен на картофель

Советский суд Самары полностью удовлетворил иск областного управления Федеральной антимонопольной службы о росте розничной стоимости картофеля в 2025 году.

Оказалось, что в резком повышении цен виноваты дачники, которым теперь придётся заплатить крупные денежные штрафы в бюджет.

– Установлено, что причиной подорожания картофеля стал дисбаланс спроса и предложения, который произошёл из-за недобросовестного распоряжения и нецелевого использования собственниками своих земельных участков, – говорится в решении суда.

Горе-садоводам придётся заплатить от 5 до 30 тысяч рублей, Федеральная служба судебных приставов уже возбудила десятки тысяч исполнительных дел, а всего оштрафовать планируется не менее 10 миллионов граждан.

По прогнозам экспертов, это станет «хорошей прививкой» для дачников и заставит их активнее выращивать на своих участках овощи и фрукты.

– Абсолютное верное и своевременное решение. Дача нужна для того, чтобы там растить картофель, лук, яблоки и сливы, а под влиянием либеральной идеологии многие стали выезжать на фазенды, чтобы пожарить шашлык и выспаться, – говорит журналист Павел Пряников.

—