 

Бразильские «супер-коровы» могут стать доминирующей породой на планете

23.05.2025, 14:35, Разное
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На фестивале-выставке ExpoZebu в бразильском штате Минас-Жерайс определят победителей конкурса красоты среди коров. Мероприятие не шуточное — наоборот, оно имеет большое значение для экономики не только региона, но и потенциально для всего мира. Потому что в нем принимают участие особые коровы – генномодифицированные и прошедшие глубокую селекцию, плюс выращенные в специальных условиях.

Порода коров зебу родом из Индии и в силу устойчивости к жаре и паразитам лучше прижилась в Южной Америке, чем европейские породы. Из 230 млн поголовья коров в Бразилии 80 % составляют представители именно этой породы. Точнее, их потомки, так как еще в 1970-е была запущена программа по выведению «супер-коров» из селекционного материала зебу, которая увенчалась полным успехом.

Селекторы и ученые занимались модификацией и самих коров, и их кормов, и условий содержания – все с целью сделать животных крупнее и выносливее. Как следствие, прирост массы с 1990-х составил 16 %. А высокая устойчивость к болезням позволила ВОЗ объявить Бразилию страной, свободной от ящура. Что делает поставки говядины и племенного скота из нее еще более заманчивыми для всего мира.

На конкурсе красоты не столько любуются коровами, сколько определяют новых доноров семенного материала и их будущих владельцев. Обычно их трое, каждый по очереди в течение года собирает яйцеклетки, которые либо продаются желающим получить потомство от победителя, либо используются для его клонирования. Это дешевле и удобнее, чем покупать саму корову-рекордсменку, так как они очень дороги.

В прошлом году зебу по кличке Виатина-19 FIV Мара Мовеис продали за $4 млн, что сделало ее самой дорогой коровой в мире. За ней круглые сутки присматривают две команды – ветеринаров и вооруженных охранников. Пока что высокая стоимость генетического материала ограничивает распространение этих ГМО-коров, но в будущем у них есть шансы потеснить все прочие породы уже в мировом масштабе.Источник &#8212 The Economist


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