Струнный транспорт как решение для городов-спутников

Высокая производительность и низкие расходы

Существующее сообщение между Минском и пригородами требует обновления из-за растущего трафика. Автобусы и маршрутные такси ходят с большими интервалами, бывают переполнены и зависят от дорожной ситуации. Например, поездка в общественном транспорте из Минска в город-спутник Логойск, расположенный в 40 км от столицы, может занимать более часа.

Но если дороги заняты, почему бы не перенести сообщение на уровень выше? Исчезнут пробки, ДТП, значительно сократится время в пути. Беспилотный транспорт под общим контролем автоматизированной системы управления будет ходить регулярно и без задержек. Именно такой принцип реализован в транспортно-инфраструктурном комплексе uST.

Будет ли комплекс uST ресурсоемким? Вовсе нет. Основная горизонтальная нагрузка ложится на анкерные опоры, которые расположены на концах трассы и могут быть совмещены с пассажирскими станциями. На всем протяжении рельсо-струнную эстакаду поддерживают легкие промежуточные опоры, которые устанавливаются с шагом 100–300 м и требуют минимального землеотвода. Возводить рельсо-струнную эстакаду можно над уже сложившейся инфраструктурой без нарушения ее работы.

Интеграция комплекса uST в городскую среду / © Unitsky String Technologies Inc.

Все это резко контрастирует со строительством железных дорог или прокладкой метро, требующими огромных финансовых вложений. Кроме того, железная дорога и метро нуждаются в регулярном дорогостоящем обслуживании. Для сравнения: рельсо-струнная эстакада может эксплуатироваться до 100 лет без замены элементов, в то время как канаты в канатных дорогах меняются каждые пять лет, а на рельсы и шпалы на железнодорожном транспорте – практически каждый год.

Благодаря автоматизированной системе управления возможно равномерное распределение загрузки рельсовых беспилотников (юнимобилей) в часы пик, что недоступно для обычного наземного транспорта — маршруток и автобусов.

Шесть минут вместо получаса

Специалисты компании UST Inc. проработали два маршрута для городов – спутников белорусской столицы Логойска и Смолевичей.

Маршрут Минск (Уручье) — Логойск включает в себя семь станций. Время в пути от начальной до конечной станции займет всего 26 минут. Для сравнения: маршрутное такси на тот же путь затратит около 50 минут, а рейсовый автобус — более 65 минут.

© Unitsky String Technologies Inc.

При этом интервал движения юнимобилей на маршруте может составлять от одной минуты (при большом пассажиропотоке), в то время как для маршрутки — 15 минут, а для автобуса — все 30.

Производительность транспортно-инфраструктурного комплекса, построенного на маршруте Минск (Уручье) — Логойск, достигнет 4400 чел/ч.

Добраться до Смолевичей можно еще быстрее. Поездка по маршруту Минск (ТЦ Green) — Смолевичи займет всего 6 мин вместо минимум получаса на наземном общественном транспорте.

Такие показатели обеспечивают стабильную и быструю перевозку пассажиров без пробок и задержек. Важно, что движение юнимобилей происходит в автоматическом режиме, который исключает человеческий фактор и повышает безопасность.

Экономия и экология

Использование струнного транспорта на примере маршрутов Минск – Логойск и Минск – Смолевичи показывает, как с его помощью можно значительно ускорить передвижение, обеспечить экологичность, безопасность и сделать перевозки экономически выгодными. Струнный транспорт функционирует на электричестве, а значит, полностью исключает вредные выбросы.

Кроме того, его работа значительно тише, чем у традиционных поездов и автобусов, что положительно сказывается на комфорте пассажиров.

Благодаря технологии uST пригородное сообщение станет быстрым, удобным и современным. Жители городов-спутников смогут работать в столице, значительно сокращая время на дорогу.