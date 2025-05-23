 

Потомка Гитлера приняли в художественную академию в Вене

23.05.2025, 13:33, Разное
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Правнук Адольфа Гитлера Франц Шикльгрубер-Юнг по результатам вступительных экзаменов зачислен в знаменитую Венскую академию художеств — одно из ведущих профильных учебных заведений в Европе.

Приёмной комиссии понравился цикл работ «Аргентинские пейзажи», анималистические этюды (преимущественно изображения собак) и особенно портреты девушки Евы — подруги абитуриента. Преподаватели отметили «мягкую кисть и прекрасные акварели» живописца. А вот непрошедшие испытания абитуриенты считают работы Шикльгрубера-Юнга недостаточно хорошими для поступления в престижный вуз.

– Молодой человек пока, конечно, не Рембрандт, но смысл принять его в академию есть, мы его научим, – пояснил ректор академии Вольфганг Штуцлер. – У нас хранится журнал, где есть записи о всех вступительных кампаниях. Мы обнаружили, как в 1907 году один однофамилец нашего абитуриента поступал к нам в академию, вероятно, его родственник. Тогда юноше немного не повезло, но потомок смог превзойти предка.

Францу Шикльгруберу-Юнгу 21 год. Он родился в Верхней Австрии, в маленьком местечке Браунау-ам-Инн. Его родители – фермеры. Сам молодой человек, помимо искусства, интересуется политикой и даже создал небольшую партию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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