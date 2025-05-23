 

Психологи выяснили, что мешает студентам работать в команде

23.05.2025, 13:05, Разное
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«В образовательный процесс вузов все чаще внедряются групповые формы работы, а студентам приходится вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми: от одногруппников до заказчиков в проектах. Для части обучающихся инициировать общение и поддерживать его — затруднительный процесс. Причем, в частности, застенчивость вызывает трудность как для самих застенчивых студентов, так и для тех, у кого в группе они оказываются», – сообщила аспирант кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Алена Лукьяненко.

Алена Лукьяненко, аспирант кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ / © Ольга Чиркова, пресс-служба ТюмГУ

Любопытно, что «индивидуальные особенности студентов», «разные взгляды участников группы» и «низкая степень знакомства, новые люди» оказались в третьей очереди по частоте встречаемости. «Индивидуальные особенности студента» включают в себя самооценивающие фразы студентов с негативной коннотацией, например, «тихий голос», «долго думаю», «плохо формулирую мысли», «выставление своих слов в неправильное время». Психологи трактуют эти фразы как проявление стыда.

Наименее популярный тип трудностей, который указали студенты — это «недоброжелательно настроенные другие». Этот тип включает в себя пассивную агрессию, использование колких и язвительных шуток по отношению к участникам группы.

В исследовании, проходившем на базе ТюмГУ, приняли участие 1104 первокурсника. О наличии коммуникативных трудностей в групповой работе указали 41% студентов.

«Результаты исследования используются не только в рамках вуза, но и для выстраивания эффективной коммуникации в межуниверситетском проекте «Телереанимация». Большой проект объединяет студентов разных направлений подготовки из ТюмГУ, ТМУ и ТИУ, медиков и индустриальных партнеров – экспертов из компании «Ин Нова». Работа осуществляется при поддержке Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра», – рассказала Алена.

Итоги исследования опубликованы в сборнике II Всероссийской конференции «Психология в пространстве образования и личностного развития: перспективные практики научного исследования и сотрудничества».


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