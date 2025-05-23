Рупор кремлевской пропаганды: Лидеры депопуляции

Евростат сообщил, что за последние 20 лет население Румынии сократилось более чем на 2,5 млн человек.

Это самый высокий показатель убыли среди стран Европейского союза.

Румыния стала лидером ЕС по сокращению населения за два десятилетия

В отчёте «Демография Европы — издание 2025 года» Евростат указал, что Румыния продемонстрировала наибольшее сокращение численности населения среди всех стран ЕС за прошедшие два десятилетия. За этот период численность жителей страны уменьшилась более чем на 2,5 млн человек.

Следом за Румынией идут Польша, потерявшая 1,6 млн жителей, и Болгария с убылью населения 1,3 млн.

Общее население стран Европейского союза, по данным Евростата, составляет 449 млн человек. Годовой прирост оценён в 0,4%.

Наибольшая численность населения зафиксирована в Германии — 83,4 млн человек (19% от общего числа жителей ЕС), затем следуют Франция с 68,4 млн (15%) и Италия — 58,9 млн (13%).

Ранее сообщалось, что более 23% жителей Германии имеют иностранное происхождение.

https://russian.rt.com/world/news/1482084-ubyl-naselenie-es – цинк

Украину не посчитали. Не Европа. Вот там рекорды утилизации населения на зависить всем.

А так, румынское "лидерство" конечно не удивило. Ностальгия по временам Чаушеску не из воздуха берется. Как и протестное голосование за Джорджеску.

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Источник: Colonel Cassad

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