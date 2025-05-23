Подростки в Европе стали меньше пить и курить, но больше вейпить и играть на деньги

Анализ собранных данных показал, что по сравнению с предыдущими годами меньше тинейджеров пьют спиртное и курят обычные сигареты, но при этом среди них растет распространенность вейпинга.

Если в 1995 году 88% опрошенных подростков сообщили, что хотя бы раз в жизни пробовали крепкие напитки, то в 2024-м показатель упал до 74%. Наибольшую долю таких ответов зарегистрировали в Венгрии (91%) и Дании (90%), а наименьшую — в Косово (29%) и Исландии (41%).

Доля подростков, которым довелось пить алкоголь в последний месяц, снизилась с 55% до 43%. Также с 36% до 30% сократился процент тех, кто в последние 30 дней употребил больше пяти порций спиртного за раз.

В сточных водах европейских городов выросла концентрация тяжелых наркотиков

Анализ проб сточных вод из 128 городов в 24 странах Евросоюза, Турции и Норвегии показал, что в образцах, взятых в регионе в прошлом году, увеличилось содержание следов запрещенных психоактивных ве…

naked-science.ru

Нисходящий тренд прослеживается и по табакокурению. Хотя бы раз в жизни курить обычные сигареты пробовали 32% тинейджеров, опрошенных в прошлом году, против 68% в 1995-м. Самые высокие показатели распространенности — в Венгрии (51%) и Словакии (46%), а самые низкие — в Исландии (13%) и на Мальте (16%).

Вейпинг, напротив, набирает обороты. Эту практику среди подростков специалисты отслеживают с 2019 года. За это время доля пробовавших вейпы хотя бы однажды выросла с 41% до 43%, а тех, кто курил их в последний месяц — с 14% до 22%.

В 30 рассмотренных странах доля знакомых с электронными сигаретами среди 15-16-летних девушек оказалась выше, чем среди юношей того же возраста (46% против 41%). В среднем 16% европейских учащихся попробовали электронные сигареты в 13 лет или раньше. В Эстонии и Литве доля таких достигала 33% и 31% соответственно.

Более 40% родителей посчитали порцию алкоголя детям в 16-17 лет допустимой

Недавний опрос более чем 1000 родителей из Австралии показал: многие не видят криминала в том, чтобы позволить своим почти взрослым, но еще несовершеннолетним чадам немного спиртного, например бока…

naked-science.ru

В 2024 году в среднем каждый восьмой из опрошенных (14%) признал, что знаком с запрещенными наркотическими веществами, но по разным странам показатель сильно варьировался, составляя от 4% до 25%. Самым часто употребимыми наркотиком остается каннабис, но доля пробовавших его упала до 12% с пикового значения в 18%, которое зарегистрировали в 2003 году.

Тревогу специалистов вызвали более высокие показатели по психоактивным фармпрепаратам, таким как транквилизаторы и седативные средства. Доля подростков, которые хотя бы однажды их использовали, в среднем составила 14%, а среди девушек показатель достигал 16%.

Доступность «конопляных вкусняшек» увеличила потребление каннабиса подростками

Анализ, проведенный исследователями из Канады, показал, что после легализации в стране каннабиса среди местных школьников выросло не только потребление съедобных продуктов с коноплей, но также куре…

naked-science.ru

Ранее в EMCDDA сообщили о росте концентраций тяжелых наркотиков в сточных водах европейских городов. В образцах, взятых в регионе в прошлом году, увеличилось содержание следов запрещенных психоактивных веществ — МДМА (экстази), кокаина и амфетамина — по сравнению с предыдущими показателями.

Еще одна тенденция, которая обеспокоила исследователей, — распространенность азартных игр на деньги у европейской молодежи, особенно в онлайн-формате, где зафиксировали рост с 7,9% в 2019-м до 14% в 2024-м. В среднем 23% опрошенных сообщили, что за последний год хотя бы раз играли на деньги, очно или через интернет. Наибольшая доля таких оказалась в Исландии (45%) и Греции (36%), а самый низкий показатель отмечен в Грузии (9,5%).