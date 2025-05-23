 

На борту китайской космической станции найдена бактерия, которая не встречается на Земле

23.05.2025, 11:50, Разное
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На борту китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен неизвестный ранее штамм земной бактерии, названный в честь станции Niallia tiangongensis.

Как стало известно по результатам исследований китайских ученых, микроб мутировал, обретя способность противостоять окислительному стрессу и восстанавливаться после воздействия радиации. К примеру, он может использовать желатин в качестве источника азота и углерода для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Пока неясно, представляет ли мутировавшая бактерия опасность для членов экипажа, хотя такие опасения не лишены оснований — ее дальний земной сородич бактерия Niallia circulans, обитающая в почве и сточных водах, способна вызывать заражение крови у людей с ослабленным иммунитетом.

Впервые Niallia tiangongensis была обнаружена экипажем миссии «Шэньчжоу-15» в 2023 году. И это уже не первый случай адаптации земных микроорганизмов к условиям космоса. К примеру, по данным НАСА, бактерии Enterobacter bugandensis также мутировали в пока неизученный «космический» штамм. Ученые объясняют подобную мутацию тем, что это всего лишь необходимый механизм выживания микроорганизмов в незнакомой среде.Источник &#8212 Science Alert


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