 

Си Цзиньпин велел закопать губернатора в яме на дороге в его городе

23.05.2025, 11:33, Разное
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В ходе внезапной инспекции дорожного покрытия в провинции Сычуань председатель Коммунистической партия Китая (КПК) Си Цзиньпин лично распорядился закопать местного губернатора Чжуй Сюя в самой большой дорожной яме, обнаруженной на трассе.

По словам очевидцев, это было сделано в целях повышения ответственности чиновников за качество дорог и ускорения темпов строительства.

– Яма имени губернатора Чжуя теперь служит наглядным пособием для всех, кто забывает о нуждах народа, – сообщает сайт Коммунистической партии Китая.

На месте захоронения установлена мемориальная табличка с надписью: «Здесь покоится нерадивый чиновник, поплатившийся за халатность. Пусть его пример станет уроком для всех, кто пренебрегает своими обязанностями».

Вскоре после инцидента преемник губернатора заасфальтировал яму.

– Как учит нас партия, справедливость должна восторжествовать в любом случае, – заявил пресс-секретарь обкома провинции Сычуань. – И если потребуется, мы закопаем ещё хоть сто губернаторов, лишь бы дороги были ровные.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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