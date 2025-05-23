Психологи узнали, как соцсети меняют речь и общение старшеклассников

Статья опубликована в научном журнале «Язык и текст». Сегодня для подростков социальные сети – это не просто способ скоротать время, а важная часть жизни. Здесь они общаются, делятся новостями, выражают эмоции с помощью мемов, стикеров и смайликов, а еще придумывают новые слова и сокращения. Однако у такого общения есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, подростки становятся креативнее, учатся быстро реагировать и находить общий язык. С другой — иногда забывают о правилах русского языка, начинают чаще использовать сленг, сокращения и даже делать ошибки в письме.

Язык – живой и постоянно меняющийся организм. Сленг, эмодзи, «кружочки» и другие средства коммуникации помогают подросткам создавать уникальный язык, который включает сокращения, заимствования и другие способы образования новых слов. Например, слова «кринжовый» (от англ. cringy – неловкий) или «криповый» (от creepy — страшный) теперь привычны в их лексиконе. Кроме заимствований, подростки сокращают слова, создают аббревиатуры (например, «ДР» — день рождения) и добавляют суффиксы, чтобы сделать речь более живой и эмоциональной. Это помогает им быстрее и ярче выражать мысли и эмоции в виртуальном общении.

Такие элементы не только делают общение более живым и эмоциональным, но и способствуют развитию креативного мышления, критического подхода и фантазии. Эмодзи, стикеры и мемы позволяют быстро и ярко передавать эмоции, а видео и «кружочки» служат для визуального самовыражения и привлечения внимания. Вместе эти средства формируют особую речевую культуру, отражающую особенности виртуального общения и влияющую на развитие коммуникативных навыков подростков.

На вопрос об использовании при коммуникации в сети визуальных средств для выражения эмоций 98% опрашиваемых школьников ответили, что используют дополнительные визуальные формы для выражения эмоций. Обсуждая данный вопрос с целевой аудиторией, было выявлено, что смайлики и стикеры позволяют передать интонации текстового сообщения для более корректного взаимодействия с партнером. Также визуальные формы позволяют заменять части слов и предложений, позволяя ускорять процесс коммуникации

Исследователи опросили 376 школьников 9-11 классов и выявили их коммуникативный потенциал: низкий, средний, высокий и очень высокий. Затем, чтобы понять, как именно соцсети влияют на подростков, авторы статьи провели эксперимент. Они разделили 11-классников со средним и низким уровнем коммуникативного контроля на две группы и предложили им привлечь людей на мероприятие. Для обеих групп были проведены занятия на развитие их коммуникативных навыков. Первая группа сначала начала рассказывать о событии в интернете, а потом уже приглашала вживую. Вторая — наоборот: сначала работала офлайн, а потом подключила соцсети.

Результаты оказались очень показательными. Группа, которая сначала привлекала внимание онлайн, а потом офлайн, смогла собрать почти в два раза больше участников, чем та, что начала с личных приглашений. Это говорит о том, что для современных подростков соцсети – действительно мощный инструмент для общения и организации событий.

В итоге авторы считают: важно не только пользоваться соцсетями, но и учиться делать это грамотно, чтобы развивать свои навыки общения и не терять богатство родного языка. Социальные сети можно использовать как инструмент для развития грамотной и правильной речи, если подходить к этому осознанно. Важно, чтобы родители и педагоги контролировали и направляли использование соцсетей, помогая подросткам развивать не только виртуальные, но и реальные коммуникативные навыки.

Исследование выполнено коллективом ученых Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В его составе: Татьяна Михайлова, Анна Полосина, Ирина Шилина, Анастасия Трифонова.