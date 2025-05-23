 

ChatGPT признали иностранным агентом

23.05.2025, 9:33, Разное
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Министерство юстиции России внесло очередные изменения в список иностранных агентов — впервые в истории в перечень был включен чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT.

– Установлено, что компания OpenAI находится под контролем недружественных стран, действует против национальных интересов Российской Федерации и распространяет заведомо ложные сведения о внешней политике Российской Федерации, – говорится в пресс-релизе ведомства.

Старший партнёр адвокатского бюро «Рубинштейн и партнёры» Владислав Иванов призвал граждан отказаться от ChatGPT в пользу отечественных решений или чат-ботов из дружественных стран.

– Если говорить прямо, то используя полученные от ИИ-иноагента данные, вы попадаете под влияние враждебных сил, а значит, и сами можете получить такой статус и крупный штраф, – заявил юрист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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