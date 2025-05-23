Робот-сороконожка выходит на борьбу с сорняками

Инженеры из стартапа Ground Control Robotics представили необычного робота-фермера, вдохновленного биологией многоножек. Он предназначен для автоматической прополки сорняков на сложных участках местности.

Ключевая особенность конструкции — уникальная система приводов. Движение осуществляется через систему тросов, идущих от центральной оси к конечностям. Такое решение делает робота одновременно устойчивым и маневренным.

Основное предназначение робота — работа на труднодоступных участках: крутых склонах виноградников, каменистых почвах и других территориях, где крупногабаритную технику невозможно или нерационально использовать. Особенно актуальна эта разработка для органических ферм, где не используют химические средства борьбы с сорняками. В перспективе компания планирует создать целый «рой» таких роботов, способных круглосуточно обслуживать сельхозугодья.

Уже сейчас проводятся пилотные испытания в Джорджии на плантациях голубики и виноградниках. При этом, потенциал технологии не ограничивается сельским хозяйством. Разработчики рассматривают возможность применения роботов-многоножек в спасательных операциях после стихийных бедствий и даже в военной сфере. Их необычный дизайн и уникальные ходовые качества могут найти применение в самых разных областях.

Источник — IEEE Spectrum