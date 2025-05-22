Байден не проходил проверку на рак простаты с 2014 года

Представитель бывшего президента США Джо Байдена сообщил, что он в последний раз проходил проверку на рак простаты в 2014 году. Несколько дней назад стало известно, что 46-й президент страдает агрессивной формой этого заболевания.

Президент США Дональд Трамп и другие представители Республиканский партии обвинили Байдена и его врачей в том, что они предоставляли ложную информацию о состоянии здоровья бывшего президента, скрывая, что он был неспособен выполнять обязанности главы государства.

16 мая канцелярия Байдена сообщила, что был осмотрен в связи с обнаружением узелка в предстательной железе после того, как начал испытывать проблемы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости.

Напомним: на днях в продажу поступила книга “Первородный грех” журналиста СNN Джейка Таппера и журналиста Axios Алекса Томпсона. Она посвящена второй половине каденции президента США Джо Байдена. По сути, это хроника нарастающей немощи главы государства.

Согласно публикации, в 2023-2024 годах состояние президента было настолько плохим, что советники думали пересадить его в инвалидное кресло. Однако они понимали, что так нельзя будет участвовать в избирательной кампании, и решение было отложено до его переизбрания.