 

Сайт «Предать Родину онлайн» оказался ловушкой спецслужб

22.05.2025, 19:33, Разное
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Популярный сайт «Предать Родину онлайн» передавал информацию о заявителях российским спецслужбам и скорее всего был непосредственно создан ими, чтобы выявить «совестливых граждан».

Об этом заявила команда независимых исследователей OSINT Intl, базирующаяся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По итогам двухлетнего расследования оказалось, что ресурс специально выводили в топ по поисковым запросам «хочу предать Родину», «я враг России что делать», «ст 275 УК как нарушить» и другим подобным.

– Ничего не подозревающие люди заполняли форму, указывая свои паспортные данные и место фактического проживания, и ждали, что с ними свяжутся украинские спецслужбы и дадут дальнейшие инструкции по мирному протесту, а также снаряжение и аммуницию. Вместо этого их задерживали российские силовики за стремление к правде и справедливости, – поясняют независимые исследователи.

Избежать преследования смогли лишь наиболее внимательные и аккуратные пользователи, которые сняли галочку «Согласен с обработкой персональных данных и использованием моих саморазоблачительных показаний в суде».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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